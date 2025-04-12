É muito mais o que os une do que aquilo que os separa. Mariana Mortágua e Paulo Raimundo estiveram frente a frente, investidos em mostrar que o centro se encostou à direita e que a esquerda é cada vez mais importante — sobretudo depois de ter sido abandonada até por Pedro Nuno Santos que a coordenadora do Bloco de Esquerda acusou de ter feito uma “viragem à direita”.

O ausente — que faz questão de lembrar que, à esquerda, só o PS tem a capacidade de governar — foi várias vezes atacado durante o debate. Mas nem Bloco de Esquerda nem PCP fecharam portas a alianças pós-eleitorais. Paulo Raimundo foi claríssimo quando disse que os comunistas estão “disponíveis” e querem ser “impulsionadores para um caminho que rompa com o caminho atual”. “Todos os que querem romper com o caminho atual podem contar connosco, sem nenhuma hesitação“.

Já Mariana Mortágua assegurou que o Bloco de Esquerda estará disponível para “falar com o Partido Socialista” e com outros deputados que revelem intenção de discutir medidas centrais do partido como tetos às rendas e o combate às desigualdades sociais. “No dia a seguir às eleições nós estamos cá“, garantiu, ainda que tenha aproveitado para acusar Pedro Nuno Santos por uma “viragem à direita do PS“, denunciando a estratégia socialista de procurar uma aproximação ao centro para ser viabilizado pelo PSD em caso de vitória.

Praticamente sem interrupções e alinhados na grande generalidade dos temas, o secretário-geral do PCP foi o primeiro a defender que comunistas e bloquistas se têm “cruzado em várias batalhas“, da educação à saúde e habitação, e que têm “estado de acordo” em mais do que “em desacordo”. O mesmo fez Mariana Mortágua, que se apressou a dizer que o adversário do Bloco “é a direita e não o PCP” e que existem “muitas convergências em temas centrais”. De um lado, Raimundo apontou o SEF como “exemplo concreto de discórdia”, do outro, Mortágua reconheceu que nos temas internacionais não há tanta união (exceção feita à Palestina) e admitiu que ficou desapontada por os comunistas não terem votado ao lado do Bloco de Esquerda em leis da paridade e na eutanásia.

O tiro ao alvo aos ricos foi sendo consensual entre ambos. Mortágua defendeu o imposto para taxar os mais ricos ao argumentar que “há 50 de famílias que têm 17% do PIB, que os 10% mais ricos detêm 60% da riqueza” e que “taxar os 0,5% mais ricos” pode render ao Estado “mais de 3 mil milhões de euros”. Raimundo reconheceu que pode ser um “caminho”, mas defendeu que nem é preciso ir “tão longe” porque “até no Orçamento do Estado há recursos suficientes para distribuir de outra maneira”, desde logo porque o valor da descida do IRC servia para financiar “em quatro anos pagava a rede pública de creches“.

E disse mais: “O Estado deve ter contas certas se tiverem certas em função das necessidades do seu povo.” Há terreno comum também na habitação, desde logo no diagnóstico sobre a necessidade de construção, o “problema das rendas” e os contratos de arrendamento, na visão de “baixar as rendas”. Mortágua e Raimundo atiraram às medidas que contribuíram para o estado atual e a coordenadora do Bloco de Esquerda não poupou Pedro Nuno Santos, mesmo estando ausente, afirmando que dá a entender que “não há mais nada a fazer na habitação e que agora é esperar que a construção se faça” — “Isto é desistir da pessoas“, acusou.

No que à defesa diz respeito, Mortágua considerou que a discussão em causa “não é sobre defesa”, mas sobre “rearmamento”, defendendo ser ingénuo “achar que a a Europa está indefesa” ou que “está sob ataque e que nos vão invadir pelo porto de Leixões, levando-nos a gastar 3% do PIB em armamento”. A coordenadora bloquista recordou que para atingir uma meta de 3% de investimento na defesa seriam gastos 8 mil milhões de euros, o equivalente a “um milhão de pensões” ou a “mais do que é pago a todos os profissionais de saúde”.

Paulo Raimundo fez mais ou menos o mesmo raciocínio, salientando que a “disponibilidade para gastar dinheiro não existe para a saúde, creches e lares”, mas existe para a defesa. “Para resolver o quê?”, questionou, frisando que “ou optamos por alimentar e dar gasóleo para a guerra ou travamos a guerra”.

Ainda sobre o tema da imigração, o secretário-geral comunista reconheceu que Portugal tem “recursos limitados”, mas interrogou-se sobre “o que ficava a funcionar” se os “imigrantes que cá estão fossem embora”. Mais do que isso, olhou também para o tema da construção de casas, para recordar que Portugal tem falta de mão de obra.

Já Mariana Mortágua considerou que o tema se tem tornado num “tanque de batalha ideológico”. Aproveitou a questão para se distanciar do PCP, que era contra a extinção do SEF, e concedeu que a “AIMA não funcionou e agravou a situação”, porém fez questão de reiterar que “a imigração não é um crime e não precisa de uma força policial”.

O diálogo revelador

Paulo Raimundo: Nós temo-nos cruzado em várias batalhas, no plano social, económico, no plano da solidariedade com a Palestina. É mais aquilo em que temos estado de acordo do que em desacordo. Não queria necessariamente estar aqui a apontar em que é que o [BE] está contra, mas há aspetos. Um exemplo concreto que pode parecer insignificante, mas não é, é que nós não acompanhámos a ideia da extinção do SEF e isso traduziu-se no aumento de um problema que já era grave, a imigração. Depois, temos histórias diferentes, projetos diferentes, maneiras de estar diferentes. Damos muita centralidade ao mundo do trabalho às questões concretas da vida. Nomeadamente, nos direitos, no combate à precariedade e nas quais também nos cruzamos [com o BE].

Mariana Mortágua: Uma parte da resposta está dada, temos muitas convergências em temas centrais, da saúde, ao trabalho, à Palestina, à escola, à paz, embora com diferenças conhecidas na política internacional. Se me pedissem para apontar uma diferença… É sempre mais fácil apontar as convergências do que as divergências. É óbvio que me custou quando o PCP não se levantou para defender o direito à eutanásia, que é um direto de dignidade, e custou-me e custa quando o PCP não se levantou para votar as leis da paridade, nomeadamente entre homens e mulheres nas regras para a Assembleia da República. São divergências que temos tido.