O campeão olímpico alemão Lukas Martens bateu o recorde mundial dos 400 metros livres, que nadou em Estocolmo em 3.39,96 minutos, retirando da lista o registo de 2009 do seu compatriota Paul Biedermann.

Martens, de 23 anos, retirou 11 centésimos à marca de Biedermann, os 3.40,07 minutos conseguidos nos Mundiais de Roma.

O novo recordista dos 400 metros livres é o detentor do título olímpico na distância, face ao triunfo conseguido em Paris, em 3.41,78 minutos.

Lukas Martens tinha como melhor registo na distância 3.40,33 minutos, conseguidos nos campeonatos da Alemanha de 2024.