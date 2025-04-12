Não acontecia há cinco meses. Ao vencer o Casa Pia em Rio Maior este domingo, o FC Porto carimbou duas vitórias consecutivas fora de casa pela primeira vez desde outubro, num dado que deixa bem visíveis as dificuldades que os dragões têm tido longe do Estádio do Dragão.

A equipa de Martín Anselmi reagiu à hecatombe contra o Benfica com um jogo competente, onde ficou em vantagem muito cedo graças a um lance genial de Rodrigo Mora e conseguiu aguentar os três pontos apesar de uma segunda parte pobre. O FC Porto regressou provisoriamente ao terceiro lugar do Campeonato, já que o Sp. Braga só entra em campo este domingo, e Mora marcou pela terceira vez nos últimos quatro jogos.

Olhando para os números, e apesar de estar no quarto lugar da Primeira Liga e de já ter mudado de treinador, a verdade é que o FC Porto está a realizar uma temporada muito semelhante à anterior: tem 59 pontos em 29 jornadas e leva mais dois golos marcados, mas também mais dois golos sofridos.

????Cinco meses depois o ????FC Porto volta a vencer jogos consecutivos fora de casa:

Estoril > Casa Pia

Sintrense > AFS pic.twitter.com/OZTXCGenj8 — Playmaker (@playmaker_PT) April 12, 2025

Depois do apito final, na zona de entrevistas rápidas, Martín Anselmi sublinhou a atitude dos jogadores. “Fomos uma equipa com muita atitude, que desde o primeiro minuto mostrou as suas intenções e o desejo de ganhar. Tivemos muito desgaste na primeira parte, mas sim, com esta atitude conseguimos reverter aquilo que aconteceu no fim de semana passado”, começou por dizer o treinador dos dragões, antes de explicar que a estratégia em Rio Maior passava pela pressão alta.

“Sabíamos que conseguiríamos ter superioridade por dentro, porque os médios deles iriam ser atraídos pelo Eustáquio e pelo Alan Varela e depois o Rodrigo Mora e o Fábio Vieira iam ter espaço nas costas”, atirou. Sobre os objetivos para o que resta da temporada — e a ideia de que o único objetivo credível é o terceiro lugar –, Martín Anselmi garantiu que quer “pensar no trabalho até ao final”. “Temos de competir em todos os jogos e ganhar todos os jogos até ao fim”, acrescentou.

Por fim, sobre Rodrigo Mora, o treinador argentino deixou uma certeza que parece descansar os corações dos adeptos do FC Porto. “O Rodrigo vai estar connosco na próxima época, tenho essa certeza”, terminou, assegurando que o jovem médio não vai sair no mercado de transferências de verão.