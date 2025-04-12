No debate estavam os dois líderes que estão nesta campanha apostados em não ficar excessivamente colados a um lado político. No caso do PAN, a indefinição ideológica fez sempre parte do ADN do partido. No caso do PS, é o antídoto que Pedro Nuno Santos tem procurado para evitar uma colagem à extrema-esquerda, numa campanha em que luta claramente pelo centro. Neste frente a frente, Inês Sousa Real tentou, por isso mesmo, pressionar o recém-moderado Pedro Nuno Santos e confrontá-lo com um alegado radicalismo em matéria de IRC; o adversário driblou a provocação e até recorreu a António Costa para dizer que o PS está onde sempre esteve.

A porta-voz do PAN aproveitou posição do PS contra a redução transversal do IRC por alegar que esse medida favorece a banca e os grandes grupos económicos para tentar colar Pedro Nuno Santos à esquerda radical. “De repente achei que estava a debater com o Bloco de Esquerda e não com o PS”. Era o primeiro tiro à estratégia que o líder socialista tem seguido nestes debates televisivos, com Sousa Real a dizer-lhe que se estava a “encostar à extrema-esquerda” e não “ao centro esquerda”.

Pedro Nuno acusou o toque, alegando que Sousa Real lhe estava a tentar “colocar um rótulo de radicalismo”, e lembrando que esta “é uma posição de há muitos anos no PS nomeadamente durante os governos de António Costa”. “Não há aqui nenhuma radicalização. Aliás, acho radical querer perder 1.260 milhões de euros em dinheiro público que pode ser usado para apoiar as empresas, em vez de dar uma borla fiscal a empresas que não precisam.”

Recorde-se que a trajetória de redução do IRC acordada entre PS e PSD durante o Governo de Passos Coelho (era líder do PS António José Seguro) foi das primeiras reversões da era António Costa no PS. Já Pedro Nuno viabilizou um Orçamento do Estado da AD que previa, precisamente, a redução de 1 ponto percentual do IRC — medida que foi aceite a contragosto e só “por sentido de responsabilidade”, vem alegando Pedro Nuno Santos.

No Ambiente, os papéis inverterem-se. Pedro Nuno Santos aproveitou ter à sua frente a porta-voz do PAN para tentar a sua descolagem de extremos. Quando Sousa Real falava na necessidade de apostar no transporte público e insistia que “o Governo anterior e atual continuam a dar a mão a quem mais polui”, Pedro Nuno Santos defendia que há muita gente, em muitos sítios do país, que não tem ainda qualquer alternativa pragmática ao transporte privado.

O socialista argumenta que no país fora dos centros urbanos não há transporte público e que, enquanto isso não se generaliza, “não podemos sobrecarregar as famílias que dependem exclusivamente do automóvel para ir trabalhar”. Por isso, recusou que fosse este o tempo de retirar apoios aos combustíveis. “Não é o momento”. Na resposta, Sousa Real tentou colar Pedro Nuno Santos ao PSD, dizendo que quer continuar a “beneficiar a Galp e outras petrolíferas com isenções e borlas fiscais de mais de 300 milhões de euros”.

Ao contrário do que aconteceu no último debate, contra Rui Rocha, Pedro Nuno Santos não fez qualquer referência direta a Luís Montenegro. Atirou-se antes à AD numa questão muito concreta e só quando desafiado pelo moderador: chamada lei dos solos, que o PS ajudou a aprovar. Mesmo assumindo não ser “fã da lei”, o líder socialista explicou que o PS tudo fez para tentar melhorá-la.

Pelo caminho, Pedro Nuno acusou a AD ter “esgotado” as medidas que tinha para a Habitação e expor as suas, nomeadamente a redução do IVA para 6% na construção para quem constrói para a classe média, seja privado, público ou cooperativo. De Sousa Real, nesta matéria, ouviu-se pouco mais do que a defesa da necessidade “de ir mais longe” e uma crítica ao “falhanço” dos sucessivos governos PS e PSD.

Diálogo revelador

Inês Sousa Real: De repente achei que estava a debater com o Bloco de Esquerda e não com o PS. Vimos aqui Pedro Nuno Santos quase a diabolizar as empresas.

Pedro Nuno Santos: Não…

Inês Sousa Real: E encostar-se mais uma vez mais à extrema-esquerda do que ao centro-esquerda.

Pedro Nuno Santos: Registo a tentativa de a deputada Inês Sousa Real de nos colocar um rótulo de radicalismo na posição do IRC. Esta é a posição que o PS tem já durante muitos anos, nomeadamente durante os governos liderados por António Costa, a nossa posição sobre o IRC foi sempre privilegiar as empresas que dão um destino economicamente útil aos seus lucros, não há aqui nenhuma radicalização. Aliás, acho que é radical querer perder-se 1260 milhões de euros em dinheiro público que pode ser usado para apoiar as empresas e não dar uma borlas fiscais a empresas que na realidade não precisam delas.