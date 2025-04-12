Vinte e cinco cães morreram este sábado num incêndio que destruiu um hotel canino em Alcafache, no concelho de Mangualde, informou fonte da Câmara Municipal.

O hotel canino albergava cerca de 60 cães, com muitos a terem conseguido fugir, registando-se alguns feridos que estão a ser tratados por veterinários no local, disse à agência Lusa fonte da assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Mangualde, que mobilizou meios para o local.

Os animais mortos serão recolhidos pelo Centro de Recolha Oficial Intermunicipal de Cães e Gatos, que fica em Sátão, também no distrito de Viseu, indicou a mesma fonte, adiantando que os meios no local ainda estão a tentar localizar e capturar vários dos cães que fugiram após o incêndio.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viseu, o incêndio deverá ter tido origem num curto-circuito, não havendo suspeitas de fogo posto.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Viseu Dão Lafões afirmou à Lusa que o alerta foi dado por volta das 15:30, não tendo sido registado qualquer ferimento em pessoas, mas o canil ficou “totalmente destruído”.

No combate às chamas, estiveram mobilizados operacionais dos Bombeiros de Mangualde e meios da GNR e serviços municipais de Mangualde.