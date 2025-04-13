O mau tempo que se fez sentir este sábado, em Beja, provocou uma avaria na central de comunicações do hospital. O problema foi resolvido este domingo pelas 19:30, disse fonte da daquela unidade hospitalar à agência Lusa.

A mesma fonte indicou que existem ainda “alguns constrangimentos” internos, mas a ligação com o exterior “está restabelecida”.

Fonte do hospital de Beja disse à Lusa que a avaria na central de comunicações ocorreu no sábado por volta das 17:00. “Aos utentes, familiares e visitas pedimos a compreensão para este constrangimento, fazendo votos para que consigamos resolver o problema o mais brevemente possível”, pediu então o hospital.

(Notícia atualizada às 20h10 após terem sido reestabelecidas as comunicações)