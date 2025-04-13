Além do nome, não há uma lista extensa de coisas que unam Rui Rocha e Rui Tavares. Ainda assim, os líderes de dois partidos recentes e que se afastam da imagem dos partidos da direita e esquerda tradicionais têm um objetivo comum: o voto jovem, fatia maior do eleitorado de ambos nas últimas eleições. No debate deste domingo, na CNN, foi muitas vezes nesses potenciais eleitores que os dois líderes se concentraram ao defender as suas propostas para o crescimento e a poupança no país. Tudo enquanto iam tirando do bolso soundbites preparados para rotular o oponente como irresponsável ou radical, em tempos que parecem pedir moderação.

O debate até começou morno — ou até frio –, com Rui Tavares e Rui Rocha a falarem cada um do seu programa, sem interação, como se estivessem a conceder duas entrevistas separadas. Aconteceu enquanto respondiam a questões sobre Defesa — Rocha defendeu que a aposta na economia da Defesa, sobretudo em áreas tecnológicas e da cibersegurança, pode ser uma “oportunidade” para Portugal; Tavares aproveitou para frisar que o Livre é mesmo contra a saída de Portugal da NATO, garantindo que só não se explicou bem até agora porque é “palavroso”.

E a paz nos estúdios na CNN continuou enquanto discutiam tarifas, até porque concordaram nas críticas a Donald Trump — um “ser instável”, disse Rui Rocha — e ao pacote do Governo de financiamento às empresas — “Talvez Luís Montenegro devesse abrir consultadoria na área da propaganda, porque tem muito jeito”, disparou Tavares (Rocha também classificou o pacote como “eleitoralista”).

Os temas que levaram os dois a um confronto em que expuseram os modelos de crescimento e poupança que têm para o país, sempre com picardia pelo meio, arrancaram quando se falou de Segurança Social. Começou com Rocha a garantir que quer que as pensões em Portugal hoje a pagamento, assim como a sua fórmula de atualização prevista na lei, sejam totalmente garantidas — sempre afastando-se da imagem de liberal radical — mas defendendo a sua proposta para que haja “instrumentos” para que as pessoas poupem e que as empresas reforcem essa poupança (ganhando para isso vantagens fiscais) e de reforma da Segurança Social, para que quem desconta também possa descontar especificamente para a sua poupança.

Já Rui Tavares voltou a falar da sua proposta de herança social, que entregaria cinco mil euros a cada bebé nascido em Portugal — sem especificar os moldes da proposta em concreto, o tempo que teria de estar em Portugal, etc — porque “todos os portugueses são nossos filhos e filhas”. Uma proposta que foi classificada por Rocha como uma “financeiramente irresponsável e socialmente injusta”, que não resolve os problemas com que os jovens estão a sofrer já — “propõe entregar uma prenda de 5 mil euros em dívida soberana a todos os recém-nascidos” em vez de resolver problemas urgentes, criticou. Além disso, defender o fim do IRS Jovem, argumentou, é mesmo um “ataque aos jovens” (seria a primeira vez, mas não a última, que acusaria o Livre de não ajudar os jovens). Tavares riu-se e negou-o, contrapondo que as propostas de planos de poupança privada passam por “apostar o futuro das pessoas na bolsa”.

As acusações mútuas de extremismo estavam a chegar: Rui Tavares pegou nos pontos fracos das explicações de Rui Rocha nos primeiros debates (a explicação do corte de mais de 6 mil milhões de euros em impostos que a IL promete e do plano de racionalização do Estado, através de um departamento de eficiência) para acusar os liberais de quererem “criar um departamento Elon Musk”, que nem chega a cortar a despesa que prometeu, e de se aproximarem do presidente argentino Javier Milei, referindo-se ao seu slogan “afuera” (“Queres vender empresas públicas. CP afuera, RTP afuera, CGD afuera. Mas só as vendes uma vez”).

E decidiu reciclar um soundbite: se Rui Rocha, acusava Pedro Nuno Santos no arranque dos debates, gostaria de resolver até problemas como a calvície com a descida de impostos, Rui Tavares pegou na deixa para dizer que o liberalismo “não resolve problemas”. “Nem o problema da calvície, que era um que me interessava, mas nem esse é resolvido…”.

Contra os papões de Musk e Milei, Rocha foi buscar BE e PCP: o presidente dos liberais defendeu que o seu programa de racionalização do Estado seria ponderado, com uma redução de 1% por ano e com “contas certas” — logo moderado, nova palavra de ordem da IL — e virou o jogo para acusar o Livre de ser “irresponsável”: “Quem vota no Livre está a entregar o seu voto ao BE e ao PCP”, por o partido ter votado 99% e 95% das propostas destes partidos. E ter votado a favor do congelamento das rendas é mais um “ataque aos jovens”, porque o modelo “não funciona em lado nenhum”, atirou — segunda acusação de “ataque aos jovens”, segundo sorriso e negação de Tavares. “Embora se apresente como moderado, o Livre está algures entre a foice e o martelo”, rematou Rocha.

Sabendo que podem encontrar potencial eleitorado entre os jovens moderados, os dois prolongaram estas narrativas debate fora: Rocha acusou Tavares de não apresentar números concretos para as reduções de IVA e de IRS que propõe, Tavares disse que isso é porque precisa de conhecer os dados macroeconómicos primeiro — e quem não espera por dados que batam certo é, convocando de novo o fantasma de Milei, o “motosserrismo” e não o verdadeiro liberalismo. “É tudo afuera e depois logo se vê. O país não está para aventuras”.

Com a bola de volta à IL, nova garantia de que aventureirismos não são com os liberais: a IL tem “sentido de responsabilidade” e não quer reduzir todos os impostos, preferindo baixar o IVA da construção, IRS ou IRC, mas não o IVA dos bens essenciais. Justificou o IRC porque é preciso “fazer tudo o que for possível para atrair investimento estrangeiro”, mas também porque os jovens têm de conseguir ficar em Portugal “de forma sustentável”.

Com um e outro a ambicionarem serem o parceiro moderado de um Governo futuro (IL com AD, Livre com PS), o debate acabou com Rocha a garantir que “nunca, jamais, em tempo algum” se arrependerá de não ter concorrido a estas eleições já coligado com a AD — acordos só depois — e com Tavares a garantir que o Livre conseguirá que a fasquia de uma futura governação seja “elevada” (e que casos como o Spinumviva não se repitam).

O diálogo revelador

Rui Rocha (RR): Há aqui um ataque que o Livre [com a herança social] está a fazer aos jovens portugueses.

Rui Tavares (RT): Massacrá-los com 5 mil euros.

RR: Não é daqui a 18 anos, é hoje. O que quer fazer é que um pequeno benefício que os jovens têm, acabar com o IRS Jovem. E considerar que alguém que tenha 1200/1300 euros é um privilegiado.

RT: Os grandes beneficiários do IRS Jovem tem salários bastante mais elevados do que isso. Mas se queres falar de irresponsabilidade e de prendas. Então vamos falar de não de 5 mil euros de quem precisa deles na vida deles, mas de 5 mil milhões de euros aos mais ricos e principalmente às empresas. A IL quer dar às mais ricas 3 mil milhões de euros e 2,4 mil milhões aos mais ricos. Confirmas?

RR: É uma redução de impostos que será compensada.