O jovem de 17 anos que matou ambos os pais em fevereiro na residência da família em Waukesha, no estado de Wisconsin, fê-lo no âmbito de um plano para obter a independência financeira necessária para tentar matar o presidente Donald Trump e instaurar uma revolução.

Os dados da investigação, escreve a BBC, foram revelados pelo FBI, cujo mandado de busca revela que Nikita Casap tinha no seu telemóvel materiais provenientes de um grupo de pendor ocultista chamado Order of the Nine Angles. Este, adianta a ABC News, é descrito pelos investigadores como sendo “uma rede de indivíduos com opiniões extremistas de cariz racial e neonazi”.

No decurso da investigação, foram também encontrados escritos anti-semitas onde o suspeito detalhava o seu plano para derrubar o governo nos EUA ao matar Donald Trump. Entre os materiais desvendados encontravam-se imagens de Adolf Hitler com a mensagem “Viva Hitler viva a raça branca viva a vitória”.

A CBS News revela outras passagens do mandado de busca, onde é citado que a motivação de Casap passava por “apelar ao assassinato do Presidente dos Estados Unidos para fomentar uma revolução política nos Estados Unidos e ‘salvar as raças brancas’ dos políticos ‘controlados pelos judeus’”.

O mesmo canal obteve um excerto do manifesto do jovem, onde refere que “ao livrarmo-nos do presidente e talvez do vice-presidente, é garantido que isso trará algum caos e não só isso, mas trará ainda mais ao público a ideia de que os assassinatos e a aceleração do colapso são coisas possíveis de fazer.”

“Ele estava em contacto com outras partes sobre o seu plano para matar o Presidente e derrubar o governo dos Estados Unidos. E pagou, pelo menos em parte, um drone e explosivos para serem usados como arma de destruição maciça para cometer um ataque”, afirmam os investigadores no depoimento federal a que a ABC News teve acesso, adiantando também que outras figuras não reveladas terão aconselhado Casap e prestado assistência para a execução do seu plano.

Casap é acusado de matar a mãe, Tatiana Casap, de 35 anos, e o padrasto, Donald Mayer, de 51 anos. Ambos os corpos foram encontrados mortos na residência da família a 28 de fevereiro, mas os homicídios terão ocorrido duas semanas antes, já que foram descobertos pelas autoridades após o alerta por parte da escola onde andava o jovem de 17 anos de que não fora às aulas durante esse período.

O padrasto terá morrido com um tiro na cabeça, ao passo que a mãe foi vítima de vários disparos. Segundo os investigadores, o duplo homicídio não terá sido de índole passional, tratando-se de “um esforço para obter os meios financeiros e a autonomia necessários para levar a cabo o seu plano”.

A corroborar essa tese está o facto de Casap ter sido detido no estado do Kansas, a sudoeste, a conduzir o carro do padrasto e com uma pistola Smith & Wesson que também lhe pertencia. Além disso, transportava consigo 14 mil dólares em dinheiro vivo escondido numa bíblia, quatro cartões de crédito pertencentes ao casal assassinado e várias joias.

Pelo assassinato dos pais, o jovem de 17 anos já tinha sido acusado pelos crimes de homicídio em primeiro grau e de ocultação de cadáver pelas autoridades do condado de Waukesha, além de enfrentar também acusações de roubo de propriedade superior a 10 mil dólares e apropriação indevida de identidade para obter dinheiro.

No entanto, Casap vai também ser sujeito às acusações a nível federal de conspiração, assassinato presidencial e utilização de armas de destruição maciça. Para já, encontrando-se detido, foi a tribunal a 9 de abril para uma audiência preliminar sobre as suas acusações estatais, não se tendo ainda pronunciado. A próxima comparência em tribunal será a 7 de maio.