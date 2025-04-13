O debate começou com Inês Sousa Real a tentar desconsiderar o adversário, dizendo que Nuno Melo era apenas um “porta-voz” de Luís Montenegro e lamentado a ausência do primeiro-ministro. No entanto, a porta-voz do PAN seria mesmo obrigado a medir forças com Nuno Melo, num debate que, só mesmo no final, desaguou no tema que mais separa os dois partidos: a relação do ser humano com os animais e com o meio ambiente.

Antes disso, Sousa Real, sempre ao ataque, acusou o Governo da AD de estar, entre outras coisas, a atrasar a “transformação da indústria” e aposta na “economia verde”, falando mesmo em “negacionismo ambiental” — acusação que Nuno Melo rebateu, lembrando a experiência e prestígio de Maria da Graça Carvalho, ministra Ambiente, e dizendo, sem concretizar muito, que a “agenda verde é uma prioridade concretizada todos os dias”.

A porta-voz do PAN tentaria depois pegar no tema da imigração para acusar PSD e CDS de terem ensaiado uma aproximação ao Chega. Na resposta, Nuno Melo corresponsabilizaria Inês Sousa Real pela “situação de absoluto descontrolo”. “A única coisa que vocês [PAN] têm para oferecer a estas pessoas é rua e a exploração. Os extremismos estão exatamente no PAN e no Chega. No PAN, porque vem toda gente. No Chega, porque não entra ninguém, o que é um disparate. Nós queremos ser rigorosos na entrada e humanistas na integração”, atirou Nuno Melo.

A determinada altura, recentrando-se novamente em Luís Montenegro, Inês Sousa Real argumentou que o verdadeiro problema de segurança do país é a violência doméstica, cujos casos estão a aumentar ano após ano. A porta-voza do PAN acusou a AD de ter entrado em “negacionismo na violência doméstica” e puxou de uma notícia em que Luís Montenegro de alguma forma desvalorizava o aumento dos crimes associados à violência doméstica. “Quando é primeiro-ministro diz que não é problema para o país, quando chega a candidato diz que é”, lamentou Sousa Real, não merecendo qualquer rebate de Nuno Melo.

O frente a frente evoluiria depois para a questão da Defesa, com Inês Sousa Real a contestar um investimento cego na Defesa, dizendo que o “armamento dá muito dinheiro a ganhar a grandes potências e grandes empresas” e propondo taxar essas vendas, o que permitiria, argumentou a líder do PAN, “financiar a recuperação dos países, nomeadamente o ambiental.”

Sobre os compromissos internacionais a que Portugal está obrigado, Inês Sousa Real limitou-se a dizer que o país deveria assumi-los “à medida das suas possibilidades” para que pudesse continuar a investir noutras áreas que Sousa Real considera mais prementes. Ao ouvi-la, Melo não deixou de desabafar: “Não sei bem o que é o PAN quer”. “Queremos a paz”, devolveu-lhe Inês Sousa Real. “Pois, mas isto não é um concurso Miss Mundo”, cortou o líder do CDS, antes de explicar ao detalhe os investimentos que o país está e pode fazer em matéria de Defesa.

Assim ia o debate, quando o tema das touradas e do bem-estar animal foi introduzido. Previsivelmente, Sousa Real acusou o Governo da AD de promover uma forma institucionalizada de violência contra animais — a tourada — e de apoiar quem quer “disparar contra tudo o que mexe”. Nuno Melo, que é caçador, rebateu as acusações e disse que não pretende ser “um ditador de consciências”. “Não quero impor aos outros o meu modelo de vida. Coloco as pessoas antes dos animais”, acrescentava o democrata-cristão. Era o ensaio para o grande ataque que tinha planeado: confrontar Sousa Real com declarações recentes de Albano Pires, deputado municipal do PAN em Matosinhos.

Disse Albano Pires a 17 de abril: “Acho que é irresponsável estar a querer apoiar famílias numerosas, porque se são numerosas foi uma opção sua, o SNS proporciona todas as facilidades de planeamento familiar e, portanto, não há razão. Se as pessoas insistem em povoar o planeta Terra de seres humanos, façam-no à sua custa e não à custa do Estado. Se queremos trazer juventude porque o país está envelhecido, abre-se a porta à imigração (…) O CDS está desatualizado. A família do CDS morreu”. Sousa Real ainda ensaiou uma reação, mas o debate caminhava para o fim.

O diálogo revelador

Inês Sousa Real (ISR): O Governo está em contraciclo com a vontade dos portugueses, seja nas touradas, na caça, nos animais de companhia. E por isso não nos revemos do que é na política da AD.

Nuno Melo (NM): O que aconteceu na Torre Bela não é caça!

ISR: É caça, é. É uma elite da caça.

NM: Os 18 milhões de euros para touradas é uma absoluta mentira.

ISR: Não, não é. Está nos dados da IGAC.

NM: Gostava que não me interrompesse para poder usar os meus 30 segundos. O que gostava de dizer a este propósito é que gosto muito de animais.

ISR: Tanto que gosta de os caçar.

NM: Eu não sou um ditador de consciências. Eu não sou um ditador de consciências. Não gosto de impor aos outros o meu modelo de vida. Seguramente que não tenho de aceitar o modelo de vida de PAN. Sou onívoro, tenciono continuar. Lamento imenso.

ISR: Podia deixar de comer carne, só lhe fazia bem, em termos de política.

NM: Mas antes de gostar muito de animais. Eu pertenço a um partido que tem apresentado muitas propostas de proteção das famílias portuguesas. A última que apresentámos mereceu do PAN e do seu dirigente esta resposta: “É irresponsável e suicida apoiar família numerosas. Porque se são numerosas é opção. O SNS facilita o planeamento familiar e fazem mal em insistir em povoar o planeta Terra de seres humanos. Se queremos juventude, tragam imigrantes. O CDS está desatualizado. A família do CDS morreu. A família não é do CDS. Os pais e os filhos merecem a proteção do Estado. Merecem muito maior respeito do PAN”

ISR: Por isso é que votam contra a licença parental e contra as creches públicas.