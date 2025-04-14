O ex-ministro da Educação João Costa, que fez parte do último Governo do PS, apresentou esta segunda-feira uma queixa na Polícia Judiciária depois de ter recebido uma ameaça de morte, com origem em desinformação partilhada online e relacionada com os temas lecionados na disciplina de Cidadania. Foi o próprio João Costa a denunciar a situação num artigo de opinião publicado no Expresso, e no qual acusa também o Chega de divulgar dados falsos, “calúnias reiteradas” e de associar a movimentos extremistas que instigam o ódio.

“Escrevo este texto a partir da sede da Polícia Judiciária, onde me desloquei para apresentar queixa depois de (mais) um email recebido com uma ameaça de morte, a propósito de uma imagem falsa do que seria um manual escolar, enviada por um anónimo”, revelou João Costa, acrescentando que não é a primeira vez que recebe ameaças, embora neste caso a gravidade da mesma o tivesse levado a apresentar uma queixa formal. Entre outras fases que constam da ameaça, destaca a seguinte: “Socialista bom é socialista morto“.

O também professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa garante que recebe ameaças “recorrentes”, mas assume que as últimas representam “o grau zero da decência”.

Em causa, diz o ex-ministro da Educação e militante do PS, estão os conteúdos lecionados na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, nomeadamente a igualdade de género e a educação sexual, temas que João Costa considera “absolutamente consensuais na maior parte das democracias e cujo mérito já foi amplamente explicado”.

O ex-ministro relaciona o aumento dos crimes de ódio, nomeadamente ameaças, ao crescimento dos partidos de extrema-direita. “É ao Chega, ao Ergue-te, ao PNR e aos seus congéneres portugueses e estrangeiros, que podemos reconhecer uma quase constante divulgação de dados falsos, partilha de pseudonotícias (inclusive imitando o grafismo de jornais de referência), a difamação constante, as calúnias reiteradas, os ataques vis e boçais em todos os formatos e modalidades”, critica João Costa, lembrando que o partido liderado por André Ventura “levou para a Assembleia da República o desprezo e o desrespeito pelas instituições democráticas e a fuga constante à verdade”.

João Costa acusa o Chega se ter associado “a movimentos como o 1143 ou o Habeas Corpus que também povoam as redes sociais, instigando o ódio e legitimando a prática de crimes”. E sugere que “talvez não seja coincidência o facto de as últimas ameaças” que recebeu incluírem a expressão ‘terrorismo homossexual’, quando, sublinha, o próprio integra “a lista de terroristas LGBT que uma destas organizações publica regularmente”.

O ex-ministro socialista visa ainda o Governo de Luís Montenegro, acusando o executivo e os partidos que o apoiam (PSD e CDS) de serem cúmplices deste ambiente. “Não isento de responsabilidade, numa escala obviamente muito menor, a cumplicidade silenciosa ou expressa de membros do atual governo ou dos partidos que o suportam”, escreve João Costa, criticando diretamente o Presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, o deputado do CDS Paulo Núncio, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, ou o ministro da Educação, Fernando Alexandre.