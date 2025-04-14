Duas séries nórdicas em estreia esta semana: A Redoma, criada por Camilla Läckberg, (essa mesmo, a autora de bestsellers) e uma adaptação de um romance de Alex Dahl (que é norte-americana, mas tem costela norueguesa), A Rapariga Roubada. O policial nórdico ainda é uma tendência ou entrou tão no sistema que é hoje uma fórmula? É ver as novas produções para chegar a alguma conclusão. Antes disso, o primeiro episódio da segunda temporada de The Last Of Us já está disponível na Max. Comecemos por aí.

“The Last Of Us”, temporada 2

Max, segunda-feira, 14 de abril

The Last Of Us foi, para muitos, o assumir da maioridade dos videojogos. The Last Of Us, enquanto série, fez o mesmo para o mercado das adaptações saídas das consolas. Afinal, era possível fazer um produto adulto, sem estar a piscar o olho às especificações do formato original, e com ambição para lá dos números. A segunda temporada é diferente, seria sempre assim, e cabe a cada um fazer o seu próprio tira-teimas sobre o quão confortável está com o rumo que a série toma, que inclui algumas mudanças na forma como a história é contada, até porque desta vez não há lugar para deslumbramento ou surpresa (é uma temporada muito mais bem-comportada). A ação acontece cinco anos após o final da temporada de estreia, começa numa comunidade fechada e, rapidamente, abre portas para o mundo exterior, onde Ellie (Bella Ramsey) se irá aventurar à procura de Abby (Kaitlyn Dever), uma nova personagem que, de certeza, vai fascinar quem já está encantado com o universo de The Last Of Us. Apenas sete episódios, para descobrir um a um, ao longo das próximas semanas.

“Nas Sombras”

Filmin, terça-feira, 15 de abril

Coisa que não falta no catálogo da Filmin: séries políticas. Ainda por cima com variedade geográfica. Nas Sombras é mais uma para adicionar ao catálogo, produção francesa, escrita e maioritariamente realizada por Pierre Schoeller, a partir do livro de Édouard Philippe, primeiro-ministro francês entre 2017-2020, sobre manipulação eleitoral. Com Swann Arlaud (Anatomia de Uma Queda) num dos principais papéis, Nas Sombras pretende não só falar de manipulação de eleições, mas também sobre como as máquinas partidárias e eleitorais funcionam em França. O jogo é, quase sempre, muito sujo.

“A Redoma”

Netflix, terça-feira, 15 de abril

Criada por Camilla Läckberg, que muitos conhecerão pelos romances policiais que estão por cá publicados (e que costumam vender muito bem), A Redoma mostra a autora sueca a tentativa levar a própria escrita para a televisão. A história é sobre Lejla (Léonie Vincent), uma criminóloga que tem um passado com marcas: na infância foi mantida cativa por um criminoso. Ao bom estilo do género, é um regresso à cidade natal misturado com um novo criminoso em ação e a forma como tais circunstâncias reativam os fantasmas do passado. Estarão as coisas relacionadas ou não?

“Nos Bastidores de Stranger Things: First Shadow”

Netflix, terça-feira, 15 de abril

Enquanto se espera pela temporada final de Stranger Things, a Netflix começa a criar expectativa por um dos acontecimentos televisivos do ano. First Shadow nem é bem sobre a série, mas sobre a estreia de uma peça derivada da série, que chega esta semana aos palcos londrinos. Para a semana a dose de acesso aos bastidores repete-se, com o mesmo formato, mas para a peça da Broadway.

“A Rapariga Roubada”

Disney+, quarta-feira, 16 de abril

Devemos sempre de desconfiar de uma festa-pijama, mas esta corre mal para lá das piores expectativas. Lucia (Beatrice Cohen) desaparece depois de uma noite em casa de uma amiga. A mãe, Elisa (Denise Gough), lança-se numa busca internacional, com uma série de personagens que se envolvem e vão abalando ainda mais a família. Trata-se apenas de um rapto típico ou há algo mais por detrás do desaparecimento de Lucia? Produção britânica para começar a acompanhar a partir desta semana, baseada num romance de Alex Dahl. É o segundo título nórdico nas recomendações desta semana.

“Government Cheese”

Apple TV+, quarta-feira, 16 de abril

Quatro episódios (de dez) são lançados de imediato na estreia desta nova série da Apple TV+, que tem tido umas semanas bem apelativas em termos de estreias. Comédia, com episódios a respeitar aquela simplicidade saudável dos trinta minutos, Government Cheese conta a história de Hampton Chambers (David Oyelowo), um homem que acaba de sair da prisão e resolve começar uma nova vida com uma criação, o Bit Magician, um berbequim com um toque muito especial. Conseguirá Hampton concretizar o sonho americano numa segunda oportunidade ou as coisas complicam-se devido ao que aconteceu à família durante a sua ausência?

“Oklahoma City Bombing: American Terror”

Netflix, sexta-feira, 18 de abril

Até hoje, o ataque ao edifício do estado Alfred P. Murrah continua a ser o maior ato de terrorismo doméstico nos Estados Unidos— cometido por Timothy McVeigh e Terry Nichols, que matou 167 pessoas e fez 684 feridos. Este documentário estreia-se um dia antes da data que assinala os trinta anos desde que este acontecimento encheu os noticiários em abril de 1995 e marcou a história americana contemporânea.