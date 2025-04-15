O empresário José Carola é o candidato do Chega à Câmara Municipal de Torres Novas, no distrito de Santarém, nas eleições autárquicas deste ano, anunciou nesta segunda-feira o partido.

Em comunicado, a distrital do Chega indica que José Fernando Cardoso Carola, de 73 anos, natural de Torres Novas, apresenta-se como “a escolha certa para liderar uma nova era para o concelho”, tendo destacado um “percurso de vida dedicado ao trabalho, à comunidade e à defesa dos interesses locais”.

Na política, segundo a mesma nota informativa, “conta com experiência autárquica, tendo sido eleito várias vezes para a Junta de Freguesia de Santiago”, eleito nas listas do PSD, tendo feito notar que o candidato “coloca a sua experiência e compromisso ao serviço de Torres Novas com um novo projeto político, assente em valores de transparência, desenvolvimento e proximidade” com a população.

Citado na mesma nota, José Carola afirmou que o concelho “precisa de mudança”, razão pela qual aceitou o convite para concorrer à presidência da Câmara Municipal.

“Aceitei o convite para ser candidato pelo Chega porque Torres Novas precisa de mudança. Uma mudança que coloque a cidade no caminho do desenvolvimento, da transparência e de uma gestão mais próxima das necessidades da população”, declarou, tendo apontado como objetivo “devolver aos torrejanos o orgulho na sua cidade”.

José Fernando Cardoso Carola, natural da freguesia de Santiago, em Torres Novas, nasceu em 1952, é casado e pai de um filho.

Com formação em Curso Industrial e Complementar dos Liceus, foi desenhador de máquinas, medidor orçamentista coordenador e projetista industrial, tendo vindo a tornar-se empresário na indústria de moldes.

Atualmente, “já reformado, mantém-se ativo como comerciante” na área da livraria e papelaria.

Além do percurso profissional, José Carola apresenta um histórico de envolvimento cívico e associativo, como sócio fundador do Clube União Carreiro de Areia (CUCA) e dirigente da Sociedade Recreativa Pintainhense, onde desempenhou maioritariamente funções como presidente da direção, tendo cessado funções em janeiro de 2025.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PS conquistou 45,2% dos votos em Torres Novas, elegendo cinco dos sete elementos do executivo municipal. A coligação PSD/CDS-PP (16,9%) elegeu um vereador, tal como o Movimento P’la Nossa Terra (16,5%), num concelho que tinha então 30.795 eleitores inscritos.

O atual presidente do município, Pedro Ferreira, está a cumprir o seu terceiro e último mandato, tendo o PS anunciado que o advogado José Trincão Marques será o seu candidato à Câmara de Torres Novas.

Além da PS e do Chega, também a CDU já anunciou que Júlio Costa, artista visual e doutorando em História da Arte, será o candidato à Câmara Municipal, a par do PSD, que apresentou o empresário Tiago Ferreira como cabeça de lista.

As eleições autárquicas estão previstas para decorrer entre setembro e outubro.