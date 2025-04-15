Parece já longínqua a ideia de que o PSG era apenas um dos candidatos a uma presença na final da Liga dos Campeões e não um crónico favorito a uma presença na final da Liga dos Campeões. Ao longo da temporada, com Luis Enrique a implementar ideias e conceitos e a constelação de estrelas a tornar-se uma equipa que brilha, os franceses tornaram-se os responsáveis por muito do melhor futebol que se tem praticado na Europa.

E esta terça-feira, na verdade, podiam dar mais um passo rumo ao objetivo de tornar histórica a atual temporada. Com a Ligue 1 já arrumada e conquistada com ainda seis jornadas por disputar, o PSG deslocava-se a Inglaterra para defrontar o Aston Villa na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões — depois de ter vencido os ingleses no Parque dos Príncipes e de ter dado um passo de gigante rumo ao apuramento.

Luis Enrique, porém, não entrava em deslumbramentos. “Queremos tentar resolver os problemas que o Aston Villa irá criar. O nosso objetivo é a vitória. Gostamos de jogar tanto em casa como fora e isso não é um problema para nós, só uma motivação. Com o tempo, os cenários à nossa volta mudaram. Passámos do pessimismo máximo no início da época para a motivação excessiva e a alegria que vemos agora. A chave nestas situações é a maturidade que vemos apesar da juventude da minha equipa, a capacidade de esquecer tudo o que acontece à nossa volta e manter o foco no jogo. Nada está decidido nem terminado, será difícil e vamos sofrer”, explicou o treinador espanhol na antevisão da partida.

Do outro lado, num Aston Villa que já fez história ao qualificar-se diretamente para os oitavos de final e eliminar o Club Brugge para marcar presença nos quartos, era impossível fugir a um otimismo crónico de quem marcou um golo em Paris para manter a eliminatória viva. “Tenho experiência em reviravoltas, positivas e negativas, mas isto é diferente. Queremos fazer história com o Aston Villa. Em Paris jogámos como queríamos, mas o resultado não foi o que esperávamos, obviamente. Claro que o facto de termos perdido na primeira mão muda alguma coisa, mas não muito. Porquê? Porque temos de ganhar”, atirou Unai Emery.

Assim, em Birmingham, Luis Enrique lançava João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz no meio-campo, com Dembélé a funcionar como referência ofensiva móvel e Gonçalo Ramos a começar no banco, sendo que Nuno Mendes também era titular na esquerda da defesa. Já Unai Emery contava com Tielemans no apoio a Rashford, com Ollie Watkins a ser suplente depois de ter tido algumas limitações físicas nas últimas semanas.

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O PSG abriu o marcador ainda dentro do quarto de hora inicial, com Achraf Hakimi a finalizar na área depois de uma defesa incompleta de Emiliano Martínez (11′). Nuno Mendes aumentou a vantagem antes da meia-hora, com um bom pontapé em zona frontal na sequência de um contra-ataque muito rápido (27′), e a eliminatória parecia tombar ainda mais para o PSG. Até ao intervalo, porém, Tielemans ainda reduziu a diferença, com um remate na área que foi desviado por Pacho e traiu Donnarumma (34′).

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e o Aston Villa só demorou dez minutos a marcar novamente, com John McGinn a rematar de fora de área para surpreender Donnarumma (55′). Dois minutos depois, o Villa Park veio abaixo: Ezri Konsa apareceu na área, rematou forte para colocar os ingleses a ganhar o jogo e a apenas um golo na eliminatória (57′), e nem o príncipe William escondeu a emoção nas bancadas.

Luis Enrique reagiu aos dois golos sofridos de rajada com uma substituição, trocando Bradley Barcola por Doué, e Donnarumma tornou-se herói ao defender um cabeceamento de Tielemans que teria empatado tudo (60′). Unai Emery tentou impulsionar a continuação da reação com as entradas de Marco Asensio e Jacob Ramsey — enquanto desesperava na linha técnica com oportunidades desperdiçadas de forma consecutiva numa fase em que os ingleses estavam claramente a pressionar os franceses.

O treinador espanhol ainda lançou Ollie Watkins, Ian Maatsen e Ross Barkley nos últimos minutos, mas já nada mudou. O Aston Villa venceu o PSG em Inglaterra, mas não conseguiu contornar o resultado da eliminatória e acabou eliminado da Liga dos Campeões, com os franceses a seguirem para as meias-finais. O quase milagre de uns foi mesmo o quase inferno de outros — mas os deuses do futebol escolheram uma espécie de purgatório.