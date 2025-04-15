Gianluca Zambrotta jogou na Juventus, no Barcelona e no AC Milan, foi campeão italiano e esteve numa final da Liga dos Campeões, para além de ter conquistado o Mundial 2006 com Itália. Ainda assim, e apesar de ter sido um dos melhores laterais-direitos da sua geração, é constantemente recordado por uma característica física muito particular: o facto de ter as pernas muito arqueadas.

Atualmente com 48 anos, mais de uma década depois de ter deixado os relvados na sequência de uma última temporada como treinador-jogador nos suíços do Chiasso, Zambrotta não tem qualquer aventura como técnico desde que deixou os chineses do Jiangsu Suning em 2018. Esta semana, contudo, faz notícia precisamente por aquilo que o acompanhou durante toda a carreira — as pernas muito arqueadas.

UEFA via Getty Images

Em entrevista ao podcast de Gianluca Gazzoli, um conhecido influencer italiano, o antigo jogador revelou que a condição se agravou a partir do momento em que terminou a carreira e tem vindo a piorar de ano para ano. “Não tive lesões graves durante a minha carreira, mas fui submetido a três cirurgias ao menisco. Já não tenho meniscos internos, nem no joelho esquerdo nem no direito, e com o tempo as minhas pernas ficaram cada vez mais arqueadas. Agora sou tipo um modelo de laboratório, os médicos olham para mim e perguntam-me como é que consigo andar”, começou por dizer Zambrotta.

“O problema agravou-se ao longo do tempo devido à genética e à falta do menisco interno. Talvez devesse ter começado a tratar do problema mais cedo”, acrescentou o antigo internacional italiano, que será operado em breve para tentar adiar uma intervenção mais invasiva e permanente.

“Fui a três ou quatro cirurgiões reconhecidos a nível nacional e não me conseguem explicar o porquê de ter os joelhos assim, como é que pratico atividade física, tipo jogar padel. Vou ter de fazer uma osteotomia. Basicamente, vão endireitar-me as pernas, cortando pequenos pedaços de osso em cima e em baixo e inserindo placas para ver se não tenho de colocar uma prótese total, embora tenha de a colocar dentro de alguns anos”, terminou.