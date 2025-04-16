O homem de 31 anos que tentou matar o filho de 5 anos em Sesimbra, em outubro do ano passado, foi acusado do crime de homicídio qualificado na forma tentada, avança esta quarta-feira o Correio da Manhã. Obrigou a criança a a ingerir combustível e medicamentos e ficou em prisão preventiva assim que foi detido, um dia depois da prática do crime, no dia 15 de outubro.
Na altura, a Polícia Judiciária (PJ) procedeu à “detenção fora de flagrante delito de um homem suspeito da autoria de um crime de homicídio na forma tentada, que vitimou o seu próprio filho de cinco anos”. A vítima chegou a dar entrada no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, onde permaneceu algum tempo com prognóstico reservado, ficando depois “livre de perigo“.
Prisão preventiva para pai que tentou matar filho de cinco anos em Sesimbra
Segundo o Correio da Manhã, o homem está ainda acusado de dois crimes de violência doméstica agravada, cometidos contra os dois filhos entre 2020 e 2024. E ainda de resistência e coação sobre os militares da GNR que o detiveram.
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