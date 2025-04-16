O homem de 31 anos que tentou matar o filho de 5 anos em Sesimbra, em outubro do ano passado, foi acusado do crime de homicídio qualificado na forma tentada, avança esta quarta-feira o Correio da Manhã. Obrigou a criança a a ingerir combustível e medicamentos e ficou em prisão preventiva assim que foi detido, um dia depois da prática do crime, no dia 15 de outubro.

Na altura, a Polícia Judiciária (PJ) procedeu à “detenção fora de flagrante delito de um homem suspeito da autoria de um crime de homicídio na forma tentada, que vitimou o seu próprio filho de cinco anos”. A vítima chegou a dar entrada no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, onde permaneceu algum tempo com prognóstico reservado, ficando depois “livre de perigo“.

Segundo o Correio da Manhã, o homem está ainda acusado de dois crimes de violência doméstica agravada, cometidos contra os dois filhos entre 2020 e 2024. E ainda de resistência e coação sobre os militares da GNR que o detiveram.

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