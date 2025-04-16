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O PS defendeu esta quarta-feira que o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) desmente a “narrativa da AD” sobre criminalidade no país e criticou as “trapalhadas” do Governo que, considerou, está “sem propósito e sem projeto”.
No período de declarações políticas na comissão permanente da Assembleia da República, o deputado do PS Pedro Vaz criticou o facto de PSD, CDS-PP e Chega terem chumbado, em conferência de líderes, uma proposta do Bloco de Esquerda para que fosse realizado esta quarta-feira um debate com o Governo sobre o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) deste ano.
Criminalidade violenta sobe no RASI: mais violações, roubos e delinquência juvenil
“Estranha atitude por parte dos partidos de direita, que ao longo do último ano tentaram por todos os meios gerar uma perceção pública de insegurança e de aumento de criminalidade no país, o que é desmentido pelo relatório apresentado”, ironizou.
O socialista acrescentou que “mais estranho ainda” é o Governo, “em vez de celebrar o facto de Portugal continuar a ser um país pacífico e seguro, aparenta uma desilusão latente pelo facto de a criminalidade continuar a descer”.
“O incómodo é tão mais visível quanto as declarações do senhor primeiro-ministro, hoje demissionário, que em declarações à imprensa preferiu dar nota do spin oficial do Governo, que Portugal não pode viver à sombra dos bons resultados e que outros países também tiveram bons resultados, mas que agora têm problemas muito graves de aumento de criminalidade — sem concretizar quais países, quando e o contexto”, criticou.
Pedro Vaz disse entender “o incómodo do Governo com este relatório” uma vez que, argumentou, “refuta em toda a linha a narrativa da AD de que o país está pior nesta matéria”.
“Temos hoje um governo em desagregação sem propósito e sem projeto. Um governo cuja realidade teima em desmentir. Um governo de trapalhadas e em fim de linha. Talvez por isso o senhor primeiro-ministro tenha decidido avançar para eleições”, considerou, aludindo à apresentação pelo chefe do executivo de uma moção de confiança, que acabou chumbada no parlamento.
O deputado socialista salientou ainda que o RASI refuta a tese de Luís Montenegro “quanto à origem dos fogos florestais”.
“Ao contrário das insinuações que o senhor primeiro-ministro fez aqui nesta casa acerca da origem dos incêndios, afirmando que a responsabilidade dos mesmos era de mãos criminosas, o relatório é claríssimo na sua página 11, onde se refere que houve uma redução de 10,6% em relação a 2023 da prática do crime de incêndio“, sustentou.
Pedro Vaz deixou uma saudação a “todas as forças de segurança, todos os órgãos de polícia criminal, todos os agentes de segurança interna pelos resultados alcançados”, e ressalvou que apesar da melhoria dos índices de criminalidade, o PS “continua preocupado” e “continuará “a trabalhar para a sua redução”.