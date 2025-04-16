Será a terceira e última participação de Nuno Melo em debates para as legislativas de 18 de maio. Mas, tal e qual como aconteceu com o Livre na última sexta-feira, o Bloco também não estará representado pela sua principal figura, Mariana Mortágua, que delegou a tarefa na irmã, Joana. O frente a frente entre o líder do CDS-PP e a deputada do Bloco tem lugar às 21h00, na RTP. Logo depois, às 22h00, será a vez de André Ventura, do Chega, e Paulo Raimundo, pela CDU, medirem forças, na CNN.

A terminar a semana (no fim de semana prolongado de Páscoa, sexta, sábado e domingo, não há debates), esta quinta-feira, 17, haverá dose duplas. Primeiro entre Pedro Nuno Santos (PS) e Rui Tavares (Livre), às 21h00, na SIC, e depois entre André Ventura (Chega) e Rui Rocha (IL), às 22h00, na RTP3.

Pode ver o calendário completo dos debates aqui.

[Já saiu o quinto episódiode “O Misterioso Engenheiro Jardim”, o novo PodcastPlus do Observador que conta a história de Jorge Jardim, o empresário que, na verdade, era um agente secreto que liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e deu início a um clã de mulheres aventureiras. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic.E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto episódio] Luís Montenegro (AD)-Mariana Mortágua (Bloco) No ano passado, o debate entre AD e Bloco foi entre os principais líderes, e Mariana Mortágua e Luís Montenegro discutiram visões opostas para o país em que o PS foi usado como arma de arremesso. Num frente a frente aguerrido, ambos mostraram programas opostas para Saúde, Habitação e impostos. Montenegro colou o PS a Mortágua, que tentou desmontar as propostas da Aliança Democrática. Segundo as notas dos avaliadores do Observador, houve uma vitória clara de Luís Montenegro. Ana Sanlez — Afinal é possível que um debate entre dois candidatos com visões completamente opostas seja claro, esclarecedor e não ensurdecedor. Num debate dominado pela saúde e a habitação, ambos conseguiram apresentar as suas visões sobre os temas sem grandes atropelos e isso, nos dias que correm, já não é mau. Mortágua foi mais forte na habitação mas Montenegro sobrepôs-se na saúde e depois nos salários. Foi clara a estratégia de Montenegro de colar o Bloco ao PS, tanto à geringonça do passado como aos “sonhos” de Mariana Mortágua de ser ministra de um governo de Pedro Nuno Santos. Pode ser que resulte. O melhor debate até agora. Filomena Martins — Quando o primeiro ataque de Mariana Mortágua a Luís Montenegro foi dizer que a AD não apresentou o programa eleitoral antes do debate com o Bloco, já entrou a perder. Quando decidiu enumerar as propostas bloquistas que todos já conhecemos e que não lhe garantem nenhum novo eleitor, tornou-se um aborrecimento; quando quis torturar as auditorias do Tribunal de Contas sobre as PPP, só revelando uma das partes, para dizerem apenas o que lhe interessa, mostrou falta de seriedade. Mas o pior estava para vir. O que passou pela cabeça de Mariana Mortágua para, quando até estava a dominar o tema da habitação, invocar Putin (sobre o alojamento local no Porto e o PSD)? Perante isto, a Montenegro bastou virar o jogo a seu favor quando foi preciso, não dizer nada quando não lhe interessava e colar o Bloco ao passado no que o governo socialista teve de pior: chamou-lhe cúmplice de seis anos de geringonça, co-responsável pela pior performance do SNS e pelo meio colou o Bloco a Pedro Nuno Santos, o seu maior alvo. E disparou as flechas. Pedro Jorge Castro — O líder da AD mostrou que quem vence estes debates não é quem é mais obediente a responder às perguntas; é quem mostra que consegue dominar uma sala sem se descontrolar. Nisto, só teve aquele deslize de perguntar se podia interromper, que lhe saiu mal, claro. No resto, ficou acima do esperado, a impor-se, a dizer o que queria, a co-responsabilizar a adversária pelo estado do país, a deixar passar poucos ataques e a responder com apartes. Mariana Mortágua, que costuma ser tão assertiva e fatal, não está habituada a ser confrontada desta forma e deu o flanco, chegando ao ponto de fazer queixinhas pela contagem do tempo das interrupções. Nas rendas, foi buscar o exemplo da avó inquilina a receber cartas do senhorio, talvez não fosse preciso. Ricardo Conceição — O melhor debate até agora, mas eficaz apenas para o eleitorado já conquistado. Mortágua, sempre acutilante, foi muito competente nas frases estudadas e preparadas ao pormenor. Porém, Luís Montenegro foi capaz de desfazer os argumentos da líder do Bloco de Esquerda assentes numa bravata anti-privados com contra-ataques certeiros. O líder do PSD esteve quase sempre melhor e mais natural durante todo o debate e falou diretamente ao centro-direita ao colar em várias ocasiões o Bloco de Esquerda ao PS, Mariana Mortágua a Pedro Nuno Santos. Montenegro foi eficaz na forma e no conteúdo, Mortágua ficou-se pela forma. Sara Antunes de Oliveira — Como é que Vladimir Putin aparece no meio de um debate entre Bloco de Esquerda e PSD sobre os problemas da habituação em Portugal? Ou é milagre ou é “magia” — palavra que saltou da boca de Pedro Nuno Santos, no debate com Rui Rocha, para a de Luís Montenegro, no debate com Mariana Mortágua. A opção c) talvez seja mais adequada: é uma patetice de que a líder do Bloco de Esquerda não precisava, ainda para mais no tema da habitação, onde conseguiu ser mais incisiva do que o presidente do PSD. O segredo do desempenho de cada um estará mesmo no passado: a habitação não é um problema tão circunscrito aos últimos anos, e isso implica também governos à direita; a saúde agravou-se seriamente com medidas tomadas por governos socialistas apoiados pelo Bloco. Mariana Mortágua não conseguiu esconder o desconforto, insistiu na ideia de que o PS não fez o que o BE queria, mas não explicou como é que um novo governo socialista iria agora mudar de ideias. Pior, dobrou os factos para caberem na narrativa: na verdade, são vários os pareceres do Tribunal de Contas que destacam a eficiência financeira e qualidade clínica das PPP na Saúde. A Montenegro bastou a ignorar os temais mais difíceis e aproveitar todo o espaço para debitar propostas da AD.

André Ventura (Chega)-Paulo Raimundo (PCP)

Em 2024, do PREC à troika, André Ventura e Paulo Raimundo usaram o passado como arma de arremesso. Mais do que soluções para o futuro, atacaram-se com base em questões do passado.

Nas notas dos avaliadores do Observador, a vitória foi para o líder do Chega.

Ana Sanlez — Um debate penoso. A diferença de preparação entre André Ventura e Paulo Raimundo para o confronto é abismal e torna-se confrangedor assistir. E aqui reside o grande problema do PCP. O que o partido defende é o mesmo há décadas, mas é preciso atualizar o discurso. Só que Paulo Raimundo não tem discurso. E isso fica demasiado exposto quando o opositor é André Ventura, cuja maior arma é a retórica, por muito que esta, quando espremida, seja desprovida de conteúdo. Mas é preciso saber espremer. Paulo Raimundo pareceu ter a sua oportunidade quando falou em “desfazer o mito” de que o PCP não paga impostos, e até deu valores, mas nem aí conseguiu desarmar Ventura, a quem bastou fazer o número do costume (com os insultos do costume) para sair por cima (inclusive no tempo, já que teve dois minutos a mais do que Raimundo, aí não por culpa própria). Tentar colar Ventura ao tempo da troika também não resultou.

Alexandra Machado — Não viu a relevância da pergunta sobre a vivenda em Aveiro do PCP que foi entregue a um promotor imobiliário para vender casas a 500 mil euros. E eu não vi a relevância do que Paulo Raimundo disse durante todo o debate — para o qual levou uma única surpresa: quanto pagou o PCP em impostos em 2022. André Ventura foi apanhado de surpresa. Várias vezes acusou o PCP de não pagar impostos, nomeadamente com a festa do Avante, e agora a pergunta voltou-se contra si: quanto paga o Chega de impostos? Ventura não soube responder, acabando a fazer o que Raimundo fez tantas vezes no debate – não respondeu. Um debate de regresso ao passado, em ambos os casos (e sem sentido), sem substância e, em alguns casos, sem respostas concretas ou com respostas irrealistas. E sem tempo. No final, Paulo Raimundo apareceu com um tempo de debate de 10,57 minutos, contra 12,34 de Ventura. Um tempo que precisava de ir ao VAR (vídeo-árbitro). Mas ainda bem que acabou.

Miguel Santos Carrapatoso — Paulo Raimundo é um erro de casting. Numa altura em que o PCP luta pela sobrevivência, havia uma grande expectativa em relação ao secretário-geral comunista, que foi sempre apresentado como uma espécie de continuidade de Jerónimo de Sousa. No estilo, na capacidade de criar empatia, de falar ao português comum. Tudo isso pode ser verdade, e já deu sinais disso mesmo, mas Paulo Raimundo não conseguiu, ainda, demonstrar essas qualidades nesta temporada de debates. E este não era um frente a frente qualquer. Era essencial ao PCP conseguir fazer prova de vida num debate com um partido que também disputa o eleitorado do Chega — o tal que se sente desconsiderado, abandonado, esquecido. Raimundo não conseguiu. Foi confuso, inconsequente, insuficiente. André Ventura, que continua sem conseguir explicar 99% das propostas eleitorais do Chega (e logo depois de prometer “combater a zoofilia e fazer um diagnóstico da prática em Portugal”), nem precisou de se esforçar muito. Ganhou por falta de comparência do adversário.

Ricardo Conceição — E à segunda, Paulo Raimundo volta a titubear. André Ventura atirou os habituais argumentos de café contra o PCP, mas foi de longe mais eficaz num eventual roubo de votos aos eleitores tradicionalmente comunistas. Ventura acusou o PCP de ter na história sangue, roubos, de não apoiar o combate à corrupção e de não defender os aumentos das pensões. Paulo Raimundo, perdido, foi incapaz de responder aos ataques metralhados pelo líder do Chega. Foi notório o incómodo quando confrontado com o negócio do imóvel de Aveiro ou sobre a saída do euro. Na preparação do debate, Raimundo terá decorado um golpe ofensivo: “Colar Ventura à troika”, mas a única estocada bem sucedida foi quando encheu o peito para dizer que “o PCP pagou em impostos no ano 2022 mais de 450 mil euros” e 490 mil relativos à Festa do Avante. André Ventura não tinha qualquer número para apresentar e não foi capaz de responder. No entanto, a experiência política permitiu ao líder do Chega vencer o debate e amealhar alguns votos à custa das soluções milagrosas de sempre.

Sara Antunes de Oliveira — Dizer que sabe que o grande problema da corrupção são as privatizações com base na experiência política que tem é quase o mesmo que alegar ter uma pós-graduação em ciências na universidade de vida. Paulo Raimundo fartou-se de dizer que o PCP (com orgulho) não acompanhou uma única iniciativa do Chega no Parlamento. Talvez devesse fazer-se acompanhar de um estudo como deve ser quando quiser falar tanto tempo sobre corrupção. André Ventura aproveitou a passadeira vermelha, mas acabou por ser apanhado fora de pé. Dois minutos depois de, com enorme indignação, ar ofendido e mão no colar, ter recusado qualquer responsabilidade no tempo da troika — altura em que foi candidato pelo PSD —, já acusava Paulo Raimundo de ter aprovado cinco Orçamentos do PS. Pior, acabaria por não ter resposta para uma pergunta clara, metralhada por Raimundo: afinal, quanto é que Chega pagou em impostos no ano passado?