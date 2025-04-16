O cancro colorretal é um dos tipos de cancro com maior incidência em Portugal e a segunda principal causa de morte por esta doença no país. Ainda assim, as opções de tratamento continuam a ser bastante limitadas e uma grande parte dos doentes não manifesta resultados positivos às imunoterapias disponíveis no mercado atualmente. Agora, um grupo de investigadores portugueses acredita estar cada vez mais próximo de preencher esta lacuna, com uma técnica inovadora que poderá ter aplicações ainda mais significativas, noutros tipos de cancros.

Testada em ratinhos e em células tumorais de doentes, “com resultados extremamente positivos”, aguarda aprovação para se iniciarem os ensaios clínicos. O estudo, realizado no Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM) e publicado na revista Nature Cancer, tem como base a utilização de células DOT (Delta One T-cells), um tipo de linfócito que existe de uma forma muito reduzida no organismo — cerca de 0,3% de todos os glóbulos brancos no sangue —, mas que tem a capacidade de identificar e matar células cancerígenas de uma forma especializada. O que o laboratório liderado por Bruno Silva-Santos optou por fazer há cerca de uma década, de forma inédita, foi a criação de um “banco” destas células, para poder testar a sua administração em grandes quantidades nos doentes — passar de cerca de um milhão, para mais de mil milhões de células DOT na corrente sanguínea.

“Mas há aqui um truque importante”, explica o investigador principal do projeto. “Além de as multiplicarmos, estamos também a fazer com que elas se tornem nas melhores matadoras possíveis, aumentando a capacidade de morte de células tumorais. No fundo, estamos a produzir super células anti-tumorais“, conta Bruno Silva-Santos, em declarações ao Observador. Ainda assim, admite que a utilização desta imunoterapia não é suficiente a solo, sendo necessário conjugar com a administração das opções atualmente disponíveis. Como explica o investigador, “a imunoterapia disponível na clínica só funciona em 10% dos doentes. Portanto, tentamos desenvolver uma imunoterapia que funcionasse para doentes que tivessem o perfil dos 90% que não estão a responder”.

O alvo ideal para esta opção terapêutica são os doentes que têm os cancros “mais invisíveis ao sistema imunitário”, ou seja, os que têm menos mutações ou aberrações genéticas, “porque normalmente a imunoterapia funciona bem quando o cancro é muito distinto do tecido saudável”. Ora, na maior parte dos casos, segundo o investigador do GIMM, os tumores “não são assim tão aberrantes”, permitindo que fiquem “escondidos como se fosse um tecido saudável”, sobrevivendo à ação das imunoterapias disponíveis. Desta forma, estes dois tratamentos atuam em cooperação. “Os anticorpos monoclonais [imunoterapia que já existe no mercado] são usados, por exemplo, para tratar o melanoma e garantir que não existe o mecanismo do tumor para travar as células DOT, para estas depois entrarem e destruírem o tumor”, continua.

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Depois do tratamento, as mais de mil milhões de células inseridas na corrente sanguínea continuam a combater o potencial reaparecimento do tumor e, ao fim de cerca de um mês, à medida que o sistema imunitário do doente vai recuperando, começa a “rejeitar” as células DOT do seu organismo. No caso de não ser suficiente para evitar esta reincidência, o investigador garante que podem simplesmente recorrer ao seu “enorme banco de células” e utilizar um outro “batch“. A grande vantagem desta opção, se se verificar efetivamente eficaz neste propósito, é que “não rejeitam um corpo diferente de onde foram obtidas”, ou seja, qualquer pessoa saudável pode “doar” células DOT para se produzir um banco, que depois é utilizado para tratar doentes com cancro colorretal — tendo como “única desvantagem” a rejeição após a recuperação.

Não é a primeira vez que este laboratório utiliza estas células DOT no combate ao cancro. Desde 2021, quando a sua “spin-off” do GIMM foi comprada pela farmacêutica norte-americana Takeda, que esta nova imunoterapia tem sido utilizada em ensaios clínicos nos Estados Unidos da América como opção para o tratamento de leucemia mielóide aguda — desta vez como opção única, sem necessidade de conjugar com outras imunoterapias. Ainda está na primeira fase dos ensaios que visa testar a sua segurança no organismo humano, em que se vai administrando o “cocktail” em pequenas doses, gradualmente aumentadas para verificar a sua viabilidade.

“O objetivo principal é garantir a segurança. Isto é, garantir que as células DOT não fazem tanto mal ao doente que comprometem a sua saúde”, esclarece Bruno Silva-Santos, reforçando a importância desta fase primordial do ensaio, uma vez que “a imunoterapia pode ser bastante agressiva se não for controlada”. Contudo, garante que “estão a mostrar ser bastante seguras”, e antecipa que os resultados se mantenham promissores, para passar à segunda etapa o mais rapidamente possível. O investigador adianta que este tratamento para o cancro colorretal só deverá proceder para os ensaios clínicos numa fase posterior do teste que está a ser feito para a leucemia, depois de se ter verificado a sua viabilidade e confirmado o potencial terapêutico em humanos — algo que ainda não tem data marcada.

Não obstante, o grupo de investigadores do GIMM acredita que os resultados já obtidos em ratinhos são “muito promissores” e podem “abrir caminho para a possibilidade de aplicar esta imunoterapia no tratamento do cancro colorretal”. Ao mesmo tempo, “deixa também semeada a prova de que poderá ser possível desenvolver imunoterapias mais eficientes para outros cancros sólidos“.