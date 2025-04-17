Angola registou quatro mortos por cólera e 222 novas infeções, nas últimas 24 horas, ultrapassando os 13 mil casos, desde janeiro passado, com um total de 482 mortes, segundo dados do Ministério da Saúde.

De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas, 12 das 17 províncias afetadas pelo surto de cólera registaram novas infeções, com a província de Benguela a reportar 94 dos 222 casos, seguida de Luanda (37), Malanje (28), Cuanza Norte (22), Bengo (11), Icolo e Bengo (oito), Namibe (cinco), Cuanza Sul (5), Huíla (quatro), Cabinda (três), Cubango (três) e Zaire (dois).

No que se refere aos óbitos, a província de Icolo e Bengo registou metade das quatro mortes notificadas no período em análise.

Nos últimos três meses, os dados apontam para um total cumulativo de 13.024 casos e 482 óbitos, com uma taxa de letalidade de 3,7%, sendo Luanda, o epicentro da doença, a província com o maior número de infeções (5.116) e falecidos (185).

Nas últimas 24 horas, 156 pessoas receberam alta hospitalar, continuando internadas 1.349 outras com cólera.

O surto de cólera foi declarado pelas autoridades angolanas a 7 de janeiro deste ano e afeta 17 das 21 províncias do país.