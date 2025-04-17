O Fyre Festival 2 foi “adiado”, revelou a organização numa mensagem enviada a quem comprou bilhetes, escreve a ABC News.

Um dos membros da organização era Billy McFarland, que em 2017 foi responsável pela ideia do Fyre Festival nas Bahamas. A primeira edição do festival, que foi divulgada pelo rapper Ja Rule, prometia um festival de música de luxo nas Bahamas, com a presença de várias celebridades. Para a história ficaram as más condições de alojamento e as imagens de sandes modestas em caixas, quando a promessa dos bilhetes de milhares de dólares mencionavam uma experiência gourmet.

McFarland foi condenado por fraude devido ao fiasco do primeiro festival e passou seis anos na prisão.

Mesmo assim, McFarland quis avançar com a ideia do Fyre Festival 2, que deveria decorrer no México, de 30 de maio a 2 de junho. O novo evento foi anunciado com o slogan “O Fyre Festival 2 é real”, com bilhetes que começavam nos 1400 dólares (1228 euros).

“Tenho a certeza de que muita gente acha que sou louco por fazer isto outra vez. Mas sinto que seria louco de não fazer [este festival] outra vez”, disse Billy McFarland num dos primeiros comunicados sobre a segunda edição. “Após anos de reflexão e de planeamento cuidado, a nova equipa e eu temos planos incríveis para o Fyre 2.”

Planos que, afinal, não se vão concretizar. A promessa de “uma celebração eletrificante de música, arte, cozinha, comédia, moda, jogos, desporto e caça ao tesouro” foi adiada.

“O evento foi adiado e será anunciada uma nova data”, citou a ABC, a partir de uma mensagem enviada a quem comprou bilhete. “Vamos emitir um reembolso. Quando a nova data for anunciada, poderá recomprar o bilhete se funcionar para a sua agenda.”

O festival deveria decorrer em Playa del Carmen. O município emitiu um comunicado onde indica que “não haverá nenhum evento com esse nome na cidade”. “Após uma análise responsável da situação, foi confirmado que não há registos, planos ou condições que dessem conta da realização de um evento deste tipo.” McFarland contestou essa informação na rede social X, a 4 de abril, apresentando alegados documentos sobre o contacto entre a organização e as autoridades locais.

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