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A Nova Direita propõe a criação de projetos de “urbanização maciça” para aumentar a habitação disponível, permitindo às construtoras iniciarem obras sem “entraves burocráticos”, segundo o programa eleitoral às legislativas de 18 de maio, divulgado nesta quarta-feira.

No documento, a Nova Direita afirma o objetivo de construir 20 mil casas em quatro anos “para colmatar a urgência de habitação num curto prazo”, através de um projeto promovido pelo Estado com recurso a “dívida pública transitória”.

“As casas serão revendidas aos portugueses que trabalham, e a preço de custo. Em caso de não conseguir comprar à partida, será possível recorrer a uma solução de renda resolúvel, ou seja, ao fim de alguns anos de pagamento de renda tornam-se proprietários”, propõe a Nova Direita, que se candidata a 12 dos 22 círculos eleitorais.

O partido liderado por Ossanda Liber defende a criação de projectos de urbanização maciça, “pré-aprovados pelas autoridades competentes, para que as construtoras só precisem de entrar e fazer” e a venda dos imóveis de habitação social pré-existentes aos arrendatários, “promovendo desta forma a estabilidade das famílias, o corte das despesas de manutenção actualmente a cargo do Estado e a melhoria das condições de habitabilidade das casas”.

No setor da saúde, a Nova Direita propõe a criação de um Sistema Universal de Saúde que permita aos utentes escolher entre hospitais públicos, privados e sociais, com a cobrança de uma taxa moderadora de 15 a 20 euros para quem optar pelos privados e sociais, o partido defende ainda a revogação da lei da eutanásia

Quanto à imigração, o partido pretende incentivar a fiscalização a “contratos de arrendamento fictícios”, propõe quotas baseadas em qualificações, necessidades do mercado e proximidade cultural e histórica, exigindo o domínio da língua portuguesa e limitando os apoios sociais a quem trabalha e contribui.

Nesta área, defende ainda o aumento do tempo mínimo de residência para a atribuição da nacionalidade, com critérios “mais exigentes de integração e registo criminal limpo”.

O combate ao que classifica como “a cultura do cancelamento”, a proibição da “escrita inclusiva nas escolas e universidades” e a revogação da Lei de Identidade de Género de 2018, “impossibilitando qualquer forma de mudança de sexo a menores de idade” são outras propostas da Nova Direita.

Na defesa, propõe o regresso do serviço militar obrigatório, com o objetivo de reforçar a preparação cívica e militar dos cidadãos.

O partido Nova Direita vai concorrer a 12 dos 22 círculos eleitorais nas eleições de 18 de maio, apresentando a sua presidente, Ossanda Liber, como cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa.

Nas eleições legislativas de 2024, as primeiras às quais a Nova Direita concorreu, o partido teve 0,25%, com 16.442 votos.