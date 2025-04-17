Convicta apoiante de Donald Trump, Liz Truss — detentora do recorde de passagem mais curta por Downing Street — parece querer seguir-lhe os passos com a criação de uma rede social cujo objetivo diz ser o combate dos media tradicionais que lhe lembram a Rússia comunista.

Para a ex-primeira-ministra britânica (durante meros 49 dias), a comunicação social tradicional “reprime e promove” temas do seu interesse. “Este é o género de coisas que costumávamos ver na União Soviética e que estão agora a acontecer-nos. É absolutamente chocante que isto aconteça no Reino Unido moderno”, acusou, citada pelo The Guardian.

Com o objetivo de contornar este dilema, Truss está a preparar uma rede social que promova a liberdade de expressão e que, segundo a própria, será lançada este verão. Após ter apoiado o presidente dos Estados Unidos da América na corrida à Casa Branca, a política tenta copiar a Truth Social, fundada por Trump em 2021.

A ex-primeira-ministra diz que foi rebaixada pelas elites britânicas assim que chegou a Downing Street, porque estas se opunham à mudança radical. “Isso levou-me a pensar que não é suficiente chegar ‘ao número 10’ [em referência à casa onde habitam os governantes britânicos]. O que estou agora a pensar é que precisamos de uma rede de media que consiga comunicar com as pessoas, que esteja disponível para criar um movimento com raízes e que exija a mudança dos nossos líderes”, disse.

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O Guardian recorda o historial de redes sociais criadas por políticos britânicos para frisar que a perspetiva não é encorajadora para Truss. Em 2018, o antigo secretário de estado da saúde Matt Hancock criou uma aplicação com o objetivo de “promover um debate saudável, imparcial e aberto”; fechou cinco anos depois.

Anos antes, Luise Mensch lançou uma rede social para competir com o Twitter (agora X), mas que durou menos do que um ano.

“Acho que [os media tradicionais] precisam de ser combatidos ativamente e o que estou a fazer é estabelecer uma nova rede de liberdade de expressão, que não terá censura nem cancelamento, para falarmos sobre as questões sobre as quais as pessoas não querem falar”, rematou Liz Truss.