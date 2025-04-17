A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve no Aeroporto da Madeira uma mulher, de 63 anos, objeto de um mandado de detenção por crime de tráfico de droga praticado há 28 anos, informou aquela força de segurança.

Em comunicado, a PSP indica que a mulher, de nacionalidade portuguesa, foi intercetada na passada segunda-feira, pela Divisão da Polícia de Segurança Aeroportuária quando “entrava em Portugal através da RAM [Região Autónoma da Madeira], num voo com proveniência britânica”.

As autoridades apuraram que estava “declarada contumaz por um crime de tráfico de estupefacientes praticado em 1997” e tinha pendente um mandado de detenção para cumprimento de pena.

“Foram acionados os procedimentos necessários à verificação da validade do mandado de detenção emitido, concluindo-se que a sentença pelo crime cometido havia transitado em julgado no ano 2001, com a condenação a uma pena de seis anos de prisão efetiva”, lê-se no comunicado.

Na nota, a PSP menciona que a mulher “terá de cumprir a pena de prisão à qual foi condenada, tendo-lhe sido dada voz de detenção e feito o seu transporte para o Estabelecimento Prisional da Cancela”.