Uma nova bomba estourou no mundo das agências dos famosos na última quarta-feira, 14 de abril, com a confirmação da saída das apresentadoras Diana Chaves e Sónia Araújo da Glam, conhecida agência há 24 anos no mercado. A notícia foi publicada pelo Correio da Manhã, que avança que as apresentadoras terão detetado discrepâncias nos valores acordados e efetivamente cobrados às marcas, que chegariam a 200 mil euros. Contudo, o Observador apurou que os montantes devidos são de comissões ainda não pagas pelos clientes à agência e que outros agenciados também estão a aguardar pagamentos.

Os rumores de dívidas na Glam surgiram na mesma altura em que se noticiou os desvios de dinheiro na Notable, em meados de março. O Observador sabe que nos últimos meses a agência não conseguiu pagar as comissões na totalidade a todos os agenciados por problemas de tesouraria. A causa será o longo período de intervalo entre o momento em que os trabalhos são realizados e o momento em que os clientes efetivamente pagam à agência, além de pagamentos faseados, com atrasos e casos de incumprimento. Não será só Diana Chaves e Sónia Araújo a terem valores em atraso — outros agenciados da Glam também estão a receber à medida que os clientes vão pagando à agência.

Na manhã desta quarta-feira, 16 de abril, o apresentador do V+Fama, Adriano Silva Martins, disse que Diana Chaves terá feito um acordo com a Glam, que “há boa vontade das duas partes”, mas que “a apresentadora não descarta seguir para tribunal, se a agência não cumprir com o plano de pagamento acordado”. O comentador social referiu ainda que a apresentadora terá em falta um pagamento “entre 50 e 60 mil euros”. De acordo com o que o Observador conseguiu apurar, os valores não chegarão às centenas de milhares de euros conforme noticiado anteriormente.

Figuras públicas com relação próxima da diretora geral da Glam, Beatriz Lemos, também parecem confirmar que a agência passa por um momento delicado a nível financeiro. Foi o caso de Pimpinha Jardim, que no V+Fama da última terça-feira, 14 de abril, revelou o conteúdo de uma troca de mensagens. “Liguei-lhe, ela não me atendeu, mas mandei-lhe uma mensagem e ela respondeu-me. Disse-me que a Glam é uma empresa, como outras, que está a passar algumas dificuldades e que está a fazer os possíveis para as superar. Em relação aos agenciados, segundo a Beatriz, é como nas outras empresas, uns vão entrando e outros vão saindo. Isto foi a informação que me foi passada”. Também Rita Ferro Rodrigues, outra agenciada da Glam, falou das dificuldades financeiras da agência nas redes sociais. “Hoje saiu um artigo numa revista que faz ‘a grande revelação’ que a minha agência, a Glam tem, como tantas outras empresas, problemas de cash, ou seja dinheiro em tesouraria. Ninguém roubou ou enganou ninguém, reparem. É uma empresa, como tantas as outras, a lutar contra dificuldades”, escreveu a apresentadora, que destacou a amizade de 20 anos com Beatriz Lemos. “Que a Bea devia estar rica, ou pelo menos a viver muito bem e não está, antes pelo contrário. Trabalha loucamente, vive para a agência e agenciados, adianta-nos dinheiro de trabalhos quando estamos aflitos, tenta não deixar cair ninguém, nunca. É também a melhor a negociar contratos e a defender os direitos dos seus agenciados”.

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O Observador contactou a diretora geral da Glam, Beatriz Lemos, que preferiu não comentar o caso. Fontes próximas afirmam que a fundadora da agência está muito abalada com a saída de personalidades como Diana Chaves, que esteve por mais de 15 anos na agência. A Glam foi criada em 2001 e desde então construiu um dos catálogos de figuras públicas mais forte do país, tendo sido a responsável pelas carreiras de apresentadores como Cláudio Ramos e Júlia Pinheiro e atrizes como Ana Guiomar. Desde 2024 outras figuras públicas de peso deixaram a agência, como a apresentadora Teresa Guilherme, o ator Ângelo Rodrigues, as atrizes gémeas Joana e Inês Aguiar, que foram em novembro para a Notable, ou ainda a apresentadora Pimpinha Jardim, que foi para a Luvin em março de 2024, depois de 18 anos na Glam. Sofia Ribeiro também não faz mais parte do catálogo da agência e agora é representada pela amiga próxima e relações públicas Paula Mourão Ribeiro, que também saiu da Glam há pouco tempo, por motivos pessoais.

Contudo a agência também recebeu alguns nomes importantes do mundo digital, como António Castro, influenciador que está no topo do ranking de influência da Forbes. Num mercado onde a confiança é um fato determinante, outros nomes também regressaram ao catálogo da Glam nos últimos meses, como Jorge Gabriel, Diana Pereira e Paulo Vintém.

Agência passa por reestruturação

O grupo passa por uma reestruturação desde o início do ano. Em abril de 2024 a Glam comunicou que Paula Mourão Ribeiro, que era diretora de marketing na agência, e Felipa Garnel, que era consultora de estratégia e novos negócios desde dezembro de 2023, assumiriam a direção de um novo departamento, o Glam Digital Creators. Em julho de 2024 o grupo anunciou a abertura de uma nova área de negócios, focada no trabalho com influenciadores, e passou a contar com Francisco Gautier, da Luvin, para dirigir o projeto, além de assumir o cargo de diretor de operações do grupo Glam. Na altura, Beatriz Lemos escreveu no LinkedIn que a contratação tinha “o objetivo de reestruturar, de contratar, reforçar e gerir uma equipa pluri-disciplinar com know how especializado e anos de experiência em Marketing de Influência, Gestão de Redes e Performance Digital”. O novo departamento foi chamado de Social Buzz e teria uma base de 18 mil influenciadores. Há até pelo menos dois meses o diretor de operações ainda comunicava campanhas em nome da Social Buzz dentro do grupo Glam, como o podcast Menos Pausa, comandado por Júlia Pinheiro.

Agora a Social Buzz passa a ser uma empresa separada da agência, mas ainda dentro do grupo Glam. Apesar de não figurarem no site da Glam Management, Felipa Garnel e Francisco Gautier continuam envolvidos nos projetos do grupo. Quem também saiu da agência é Diana Batalha, outra agente bastante conhecida no ramo, que era coordenadora geral da agência e que trabalhava de forma próxima com figuras públicas de notoriedade da Glam, como Júlia Pinheiro. O Observador confirmou que Diana Batalha passa a gerir a nova empresa do grupo.