Com o Campeonato Nacional a caminhar a passos largos para o final, a normalidade parece estar de volta ao Dragão. Frente a um sempre difícil Famalicão, o FC Porto assumiu o controlo da partida desde o primeiro minuto e contou com um Rodrigo Mora em grande plano para inaugurar o marcador, ao minuto 20. A partir daí, a turma de Martín Anselmi foi muito superior perante uma equipa famalicense que chegou ao Dragão com um bloco baixo e bem compacto, acabando por chegar ao golo da tranquilidade na segunda parte, novamente pelo menino de 17 anos. Pedro Bondo ainda relançou o jogo com um golaço, Gonçalo Borges foi expulso, mas o triunfo não fugiu ao FC Porto, que teve em Mora o melhor em campo (2-1). Afinal, foi a terceira partida consecutiva com o avançado a ser decisivo.

Com o bis alcançado durante a tarde deste sábado, Mora chegou aos cinco golos nos últimos cinco jogos, marcando pela terceira partida consecutiva. Aos 17 anos, 11 meses e 13 dias, Rodrigo Mora tornou-se no quarto mais jovem a bisar pelo FC Porto, sendo apenas batido por Fernando Gomes (17 anos e nove meses), Lopes Carneiro (17 anos, 11 meses e oito dias), Serafim (17 anos, 11 meses e 13 dias). No século XXI, a nova pérola do Dragão é o terceiro mais jovem a marcar dois golos num jogo da Primeira Liga, atrás de Roger Fernandes (16 anos e um mês) e de… Cristiano Ronaldo (17 anos e oito meses).

Mais jovens a ⚽⚽ bisar pelo FC Porto:

17 anos, 9 meses: Fernando Gomes (1974)

17 anos, 10 meses: Lopes Carneiro (1931)

17 anos, 11 meses, 8 dias: Serafim (1961)

17 anos, 11 meses, 13 dias: Rodrigo Mora (2025)????

17 anos, 11 meses, 20 dias: Ângelo Silva (1937) pic.twitter.com/eP009EXGmZ — Playmaker (@playmaker_PT) April 18, 2025

Para além disso, o camisola 86 tornou-se no terceiro melhor marcador do FC Porto na presente temporada, com oito golos, menos quatro que Galeno e a 14 de Samu. Apesar da diferença em relação ao internacional espanhol, se tivermos em conta apenas os jogos de 2025, o português leva a melhor: cinco golos, contra quatro. Com a assistência no primeiro golo, Francisco Moura chegou aos 10 passes para golo na Primeira Liga, ultrapassou Aktürkoglu e está apenas atrás de Trincão (12). Já os dragões igualaram o número de pontos da temporada passada à 30.ª jornada (62), bem como a diferença de golos (31).

“Creio que hoje [sábado] mostrámos um pouco do caráter e do nível de competitividade que existe dentro deste grupo de jogadores. São jogadores que não se conformam e vejo um grupo de valentes. Não é só pressionar e também não é só correr, também é preciso jogar. Fruto dessa valentia que hoje tivemos e mostrámos, acabámos por controlar o jogo da forma como controlámos. Os golaços já são todo um outro jogo à parte. Soubemos defender com bola e creio que o caminho seja um pouco por aí, correr e jogar quando nos cabe jogar. Se tivermos uma boa estrutura para atacar e estivermos juntos, isso permite que possamos recuperar mais rapidamente quando perdermos a posse de bola. Assim podemos recuperar mais rápido, porque estamos juntos. É disso que se trata. Mora? Desfrutem dele”, analisou Anselmi na flash-interview da SportTV.