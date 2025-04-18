Portugal qualificou-se esta sexta-feira para a final do Campeonato da Europa de hóquei em patins de sub-23, ao vencer nas ‘meias’ a Itália, por 3-2, marcando encontro com a anfitriã Espanha ou a França no sábado.

Em Sant Sadurní d’Anoia, nos arredores de Barcelona, os golos de Martim Costa (minuto 32), Tomás Santos (42) e Lucas Honório (43), de livre direto, deram o triunfo ao conjunto das ‘quinas’, que tinha chegado ao intervalo em desvantagem, devido ao tento de Matteo Cardella (12), e ainda viu os italianos a reduzirem por Paolo Colamaria perto do fim (49).

Na decisão do Europeu de sub-23, prevista para sábado, a partir das 20h30 locais (19h30 em Lisboa), Portugal, segundo classificado na edição inaugural, em 2023, enfrentará a Espanha, detentora do troféu, ou a França, que se defrontarão hoje na outra meia-final.