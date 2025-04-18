As autoridades norte-americanas identificaram Phoenix Ikner como suspeito de um tiroteio esta quinta-feira na Universidade da Flórida. O jovem de 20 anos utilizou a arma de serviço da mãe, a xerife Jessica Ikner, e matou duas pessoas e feriu outras seis. Os relatos das pessoas que privaram com ele na juventude e na Universidade divergem.

Phoenix Ikner nasceu com o nome de Christian Eriksen, com dupla nacionalidade norte-americana e norueguesa, tal como a sua mãe biológica. Quando tinha dez anos, a mãe “fugiu do país com ele [para a Noruega], em violação do acordo de custódia”, pode ler-se nos documentos do tribunal, citados pela CNN. A mãe biológica acabou por ser detida, condenada a 200 dias de prisão e proibida de contactar com o filho, os seus professores, médicos ou psicólogos. Não é claro se mantiveram contacto depois do período imposto pelo tribunal ter terminado.

Depois da infância atribulada, Ikner adotou o nome da mãe Jessica. Entre 2021 e 2022, fez parte do “Conselho Consultivo de Jovens” do gabinete da polícia de Leon County, onde a mãe era xerife. Trata-se de um organismo que procura atribuir aos jovens “um papel ativo” na comunidade e desenvolver “capacidades de advocacia, liderança e trabalho de equipa”. Jacob West, de 18 anos, fez parte deste conselho na mesma altura e descreve que Ikner estava sempre “de bom humor” e tinha “ideias muito boas para ajudar Leon County”.

West relatou ao New York Times que, ao saber do tiroteio, chegou a considerar que a notícia do envolvimento de Ikner se tratava de um erro. “Ele nunca falava de armas nem nada”, afirma, apontando que partilhavam um interesse por videojogos e carros e que Ikner chegou a considerar uma carreira na polícia, tal como a mãe.

Reid Seybold, estudante na Universidade da Florida, tem uma visão completamente diferente do jovem. Os dois fizeram parte de um clube extracurricular de política, mas Ikner foi convidado a sair porque “estava sempre a deixar as pessoas desconfortáveis e as pessoas deixaram de vir [às reuniões], relata Seybold à CNN. Em causa, estariam as suas visões políticas “além do conservadorismo”. “Já se passaram alguns anos, mas ele falava sobre a devastação do multiculturalismo e do comunismo e como está a arruinar a América”, partilhou.

O canal norte-americano avança que Ikner estava registado como eleitor republicano e que apareceu num artigo do jornal universitário a comentar a reeleição de Donald Trump e os protestos anti-Trump, na qualidade de estudante de ciência política. As citações do jovem foram apagadas depois do tiroteio, mas Ikner afirmava que os manifestantes eram “divertidos, normalmente não por boas razões” e declarava que a tomada de posse de Trump era inevitável, “exceto [se houver] uma revolta e acho que ninguém quer isso”.

As autoridades norte-americanas continuam sem avançar um possível motivo para o tiroteio, mas acreditam que Ikner terá agido sozinho.