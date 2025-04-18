O principal suspeito do homicídio de “Manu”, o jovem de 19 que foi esfaqueado no Bar Académico da Universidade do Minho, em Braga, foi detido esta quinta-feira e, de acordo com o Jornal de Notícias, iria ser deportado de Portugal esta semana por ter registo criminal nos Estados Unidos da América.

Mateus Machado, cidadão brasileiro de 27 anos, foi condenado, há cerca de quatro anos, a uma pena de prisão de dois anos e três meses, por participação num grupo de assaltantes à mão armada em território norte-americano. Foi deportado do país e terá vindo para Portugal ao abrigo da manifestação de interesses. O processo de recusa da autorização de permanência e de residência já estava em curso, e iria ser dada a ordem de expulsão de Portugal três dias após o homicídio de Manuel Gonçalves.

O suspeito vivia em Gaia, com uma namorada de 17 anos de origem búlgara, e chegou a Portugal no verão de 2023, depois de ter cumprido a pena efetiva nos EUA. A Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) apresentou um parecer negativo ao pedido de regularização de Mateus Machado, tendo por base um procedimento cautelar devido ao registo criminal do brasileiro — condenado por um crime que, em Portugal, é punido com uma pena igual ou superior a um ano de prisão.

Foi detido esta quinta-feira “numa zona serrana e fronteiriça do distrito de Castelo Branco” e “pronto a fugir” do país, de acordo com o comunicado emitido pela Polícia Judiciária de Braga. Manuel “Manu” Gonçalves, o jovem de 19 anos que morreu na madrugada de dia 12 de abril, era aluno na Escola Dª Maria II e, segundo testemunhas no local, envolveu-se com o grupo de Mateus Machado no bar, depois de os ter denunciado por alegadas tentativas de drogar as bebidas de raparigas presentes no local. A PJ não confirma em detalhe as circunstâncias do crime, mas continua a averiguar.