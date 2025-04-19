A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 550 quilos de carne, suspendeu atividade a sete estabelecimentos e abriu cinco processos-crime por abate clandestino, alimentos estragados e especulação de preços, segundo balanço da Operação Páscoa Doce, foi este sábado divulgado.

“No âmbito da ação, que decorreu durante a Semana Santa, foram fiscalizados 190 operadores económicos, tendo sido instaurados cinco processos-crime, por abate clandestino, géneros alimentícios anormais avariados e especulação de preços, e ainda, 34 processos de contraordenação”, informou a ASAE, em comunicado.

Foram ainda apreendidos 550 kg de carne (cabritos, leitões e borregos), bem como seis balanças e vários instrumentos de abate e corte de animais, entre outros, num valor total de cerca de 12.000 euros, acrescentou a entidade.

A ASAE suspendeu também a atividade a sete estabelecimentos, “por incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene”.

Entre as principais infrações detetadas na operação estão o incumprimento dos requisitos de higiene, a violação dos deveres gerais da entidade exploradora, falta de mera comunicação prévia, o incumprimento das regras sobre rastreabilidade e rotulagem da carne e a falta de controlo metrológico.

A Operação Páscoa Doce foi direcionada a operadores económicos de todo o país que comercializam géneros alimentícios mais procurados nas celebrações de Páscoa, tendo como objetivo verificar o cumprimento das regras aplicáveis, sobretudo de higiene e segurança alimentar.

Já hoje a GNR anunciou a apreensão em Torres Vedras de mais de 180 quilos de carne proveniente de abate ilegal, destinada a estabelecimentos de restauração e comércio alimentar na região da Grande Lisboa.

A operação da GNR, que resultou de uma investigação de quatro meses, culminou na identificação de três suspeitos, com idades compreendidas entre os 38 e os 58 anos, e na apreensão de 180,7 quilos de carne proveniente de abate ilegal, uma arma de atordoamento, utilizada para o abate de animais, 46 munições, seis telemóveis.