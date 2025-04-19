A pick-up da Tesla não é um sucesso, seja qualquer for a óptica sobre a qual se analise a sua performance comercial. A quebra nas vendas tem provocado o acumular de stock nas fábricas, obrigando a Tesla a reduzir a produção. Isto apesar de a marca norte-americana ter anunciado que tinha mais de um milhão de reservas em carteira no final de 2023, quando arrancou a produção.

Com o construtor a admitir que transformou a totalidade das reservas em apenas 50.000 unidades vendidas, a Cybertruck está a milhas de cativar clientes ao ritmo que a marca de Elon Musk esperava. A ponto de levar a Tesla a oferecer um desconto de 12.000 dólares, cerca de 10.500€, nos mercados norte-americano e canadiano para acelerar o escoar do seu veículo mais recente e exuberante.

A Cybertruck, que não deverá ser comercializada na Europa por dificuldade em passar nos testes de homologação de segurança, por exemplo no que respeita à protecção de peões, já está disponível nas versões mais interessantes, ainda que sempre com a bateria maior (200 kWh), da Long Range com apenas um motor, 315 cv e uma autonomia de 580 km, à Cyberbeast (845 cv, 515 km), passando pela AWD (600 cv e 545 km). Com a recente redução de preço, a Long Range é proposta por 62.490$, para a AWD arrancar nos 72.490$ e a Cyberbeast nos 99.990$. Contudo, estes valores ainda estão longe dos 39.990$ que foram prometidos para a Cybertruck mais acessível, com um motor e uma bateria mais pequena.

O desconto de 12.000$ agora introduzido ocorre depois de a Cybertruck ter vendido apenas 6406 unidades no primeiro trimestre de 2025, uma queda brutal face às 12.991 unidades transaccionadas no período homólogo de 2024, quando oferecia menos versões e mais caras. Face à concorrência directa, a pick-up eléctrica da Tesla foi ultrapassada pela Rivian R1T (8640 unidades) e Ford 150 Lightning (7187), batendo apenas a Hummer EV (3489).