A quatro jornadas do fim da temporada, a cerca de um mês do fim da temporada, está tudo empatado na liderança do Campeonato. A quatro jornadas do fim da temporada, Sporting e Benfica têm ambos 72 pontos, sendo que os leões contam com a vantagem no confronto direto por terem vencido em Alvalade na primeira volta — mas ainda há um dérbi para disputar.

Ora, com as contas tão empatadas e tão pouco por jogar, importa olhar para o calendário de cada um dos candidatos ao título. Até ao fim da época, o Sporting tem de visitar o Boavista no Bessa (27 de abril), receber o Gil Vicente em Alvalade (4 de maio), deslocar-se à Luz para defrontar o Benfica (10 de maio) e ainda joga em casa com o V. Guimarães na última jornada (17 de maio).

Leões e Águias continuam em igualdade pontual com 4 jornadas por jogar ???? Quem vai ser campeão e quem irá ficar com o 3º lugar?#sporttvportugal #ligaportugalbetclic pic.twitter.com/LXlfMF8Zts — sport tv (@sporttvportugal) April 19, 2025

Já o Benfica, nas quatro jornadas que restam, recebe o AVS (27 de abril), visita o Estoril na Amoreira (3 de maio), defronta o Sporting na Luz (10 de maio) e encerra a temporada na Pedreira contra o Sp. Braga (17 de maio). Ou seja, em teoria e olhando para o “fator casa”, os leões parecem ter uma reta final mais descomplicada do que os encarnados — mas é impossível não considerar que o Campeonato poderá mesmo ficar decidido no Estádio da Luz, no dérbi, na penúltima jornada.

Para além da corrida pelo título, a aproximação do final da temporada também traz a luta pelo terceiro lugar — e respetivo apuramento para a Liga Europa. FC Porto e Sp. Braga venceram na jornada que terminou este domingo, contra Famalicão e Estoril, e os minhotos mantêm um ponto de vantagem face aos dragões, que estão num quarto lugar que só dá acesso à Liga Conferência.

Nas últimas quatro jornadas, o FC Porto visita o Estrela da Amadora na Reboleira (26 de abril), recebe o Moreirense no Dragão (2 de maio), desloca-se ao Bessa para defrontar o Boavista (11 de maio) e termina a temporada em casa contra o Nacional (17 de maio). Já o Sp. Braga visita o Famalicão (25 de abril), recebe o Santa Clara na Pedreira (3 de maio), desloca-se a Rio Maior para jogar com o Casa Pia (10 de maio) e acaba o Campeonato em casa e contra o Benfica (17 de maio).

No lado oposto da tabela, na luta pela manutenção e na fuga pela despromoção, a matemática está mais complicada. O Farense está agora no último lugar do Campeonato, ainda que com os mesmos pontos que o Boavista, e o AVS está na posição do playoff — contudo, logo acima da zona de água, o Estrela da Amadora só tem mais dois pontos do que os avenses, sendo impossível afastar os tricolores das contas que ninguém quer fazer.