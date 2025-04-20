O agente da PSP atropelado pelo condutor de uma viatura furtada no Seixal, ao início da tarde deste domingo, já saiu do hospital, adiantaram fonte sindical e fonte da PSP ao Observador.

De acordo com o Correio da Manhã, o agente pertence à Divisão do Seixal da PSP e tinha sido encaminhado para o Hospital Garcia de Orta. Não apresentava ferimentos visíveis.

Os agentes da PSP detetaram que o condutor conduzia uma viatura roubada cerca das 12 horas deste domingo em Cruz de Pau, Seixal, e fizeram ordem de paragem que não foi cumprida, adianta a mesma fonte.

Após uma perseguição, o condutor foi intercetado na Avenida Central do Fanqueiro, na freguesia da Amora, mas avançou na direção dos polícias, acabando por atingir um dos agentes.

A viatura foi encontrada num descampado e o condutor que atropelou o agente continua em fuga. A ocorrência foi encaminhada para o Ministério Público.