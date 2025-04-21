Esta semana é marcada pela estreia de duas temporadas que destoam um bocado do meio em que se inserem. “Andor” destoa do universo Star Wars por ter uma fórmula que quase que nega a existência do próprio universo dentro de si – embora não conseguisse existir sem ele – e é por isso que é – também – tão boa; “The Rehearsal” destoa de tudo o resto que existe na televisão. Neste último exemplo, nada de novo, trata-se de uma criação de Nathan Fielder e, normalmente, isso faz parte do seu toque. Seja em “Nathan For You”, “The Curse” ou até em “How To With John Wilson” (onde é produtor, mas foi importante para que a série existisse). “The Rehearsal” parece uma evolução natural de “Nathan For You”, mas corre uma maratona para fugir a isso. E enquanto foge, somos apanhados na teia de uma homem, as suas obsessões e a sua forma de construir – ou reconstruir – a realidade, o passado. Haverá uma forma certa para fazer as coisas? Mais importante, valerá a pena pensar muito nisso? Nathan Fielder acredita que sim e nós desfrutamos a comédia possível nesse processo.

“The Rehearsal”, temporada 2

Max, segunda-feira, 21 de abril

Há uma imagem que lhe vai ficar na cabeça nos primeiros episódios desta segunda temporada de “The Rehearsal”, a de ver Nathan Fielder, no exterior de um cockpit, com um fundo de chamas por detrás, enquanto analisa o comportamento de piloto e copiloto num simulador de voo. A imagem transtorna mais a posteriori do que no momento em que se vê – é daquelas coisas que pode muito bem entrar nos pesadelos – e faz parte do ensaio da vida que é “The Rehearsal”. A primeira temporada foi algo de brilhante, Fielder propunha que a audiência visse um programa de televisão sobre a tentativa ensaiar uma situação para ter a melhor prestação possível nela quando acontecesse. Começa com encontros amorosos, passa depois para cuidar de um filho. A dado momento, a série desvia-se do método, entra numa espiral obsessiva, para eventualmente se perceber que se calhar é bom haver lugar para a surpresa – e não para o controlo. Esta segunda temporada ainda é sobre isso, de outra forma e feitio. O ponto de partida passa por acidentes de aviação, mais concretamente, se o que os provoca é um problema de comunicação entre pilotos e copilotos. Se viu a primeira temporada, sabe o que o espera, senão, recomendamos muito que o faça. “The Rehearsal” não só é um programa singular na televisão, como é o ponto alto – até ao momento – criativo de Nathan Fielder, de “Nathan For You” ou “The Curse”.

“Os Segredos dos Pinguins”

Disney+, segunda-feira, dia 21

É difícil não ter simpatia por pinguins. Por isso, são alvo com frequência de documentários, por diferentes pessoas, que se dão ao trabalho de conviver com eles em sítios pouco próprios para humanos. Desta vez calhou a Bertie Gregory, da National Geographic, que foi à procura das tradições, da forma como vivem em sociedade e como exploram as suas relações. Se calhar já vimos uma coisa ou outra sobre isto noutro documentário, mas como dizer que não a mais um documentário sobre pinguins?

“Andor”, temporada 2

Disney+, terça-feira, 22 de abril

A primeira temporada de Andor contava o percurso do seu protagonista, Cassian Andor, de uma vida de crime até membro das forças rebeldes no universo Star Wars. E fazia-lo muito bem, muito depressa a série tornou-se uma referência para os fãs – e não só – de Star Wars. Era uma boa série de ficção científica, com muitos outros géneros misturados, e que explorava uma história de elevação com que a maior parte de nós se consegue identificar. Esta semana “Andor” regressa para a sua segunda e última temporada que, tal como a primeira, tem doze episódios mas, ao contrário dessa, irá estrear três episódios semanalmente, até 13 de maio. Dose tripla semanal, portanto, para acompanhar a vida de Andor na Aliança Rebelde, a executar tarefas e a descobrir que o mundo revolucionário, raramente é tão fascinante quanto o imaginamos.

“Étoile”

Prime Video, quinta-feira, 24 de abril

Quando as coisas correm mal, tenta-se de tudo, não é? Neste caso, duas companhias de dança, uma em Nova Iorque, outra em Paris, estão em maus lençóis. A solução? Fazer uma troca de talentos para ver se a coisa mexe um bocado e conseguem sair da cepa torta. Uma comédia de Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls e The Marvelous Mrs. Maisel) e Daniel Palladino (o marido, que também trabalhou naquelas séries). Ao todo são oito episódios que estreiam em simultâneo. Com Luke Kirby, Charlotte Gainsbourg e Lou de Laâge.

“You”, temporada 5

Netflix, quinta-feira, 24 de abril

Ainda está aí desse lado e à espera de uma nova temporada de “You”? Então há boas notícias, a quinta temporada estreia nesta semana, com dez nove episódios em volta do regresso do protagonista, Joe Goldberg (Penn Badgley), a Nova Iorque. O que mudou desde a última vez que este assassino em série viveu na cidade? Bom, agora é rico. Mas isso não deve mudar muito o seu modus operandi e as suas inseguranças com as mulheres.

“Devastação”

Netflix, sexta-feira, 25 de abril

Gareth Evans tem no currículo os dois filmes de “The Raid” e a ótima série “Gangs Of London”. Agora chega à Netflix com Tom Hardy, Jessie Li e Justin Cornwell com o seu mais recente filme, “Devastação”, sobre um polícia que se tem de meter no mundo do crime à procura do filho de um político que se meteu em problemas com malta do tráfico de droga. Resumo banal, certo? Isso pouco importa, parte da arte de Evans é a de dar a volta a temas e fórmulas que bem conhecemos e torná-las em excitantes épicos de ação. Este poderá ser mais um deles. Mas… se ainda não viu “The Raid”, do que está à espera.