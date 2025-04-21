Interrupções, insultos, piadas fáceis a entrecortar argumentos. Foi assim, com agressividade e pouca ordem, que decorreu o debate desta segunda-feira entre Mariana Mortágua e André Ventura. Os temas eram quentes, da guerra comercial à imigração, e ambos levavam truques e argumentos desenhados para tentar atrapalhar o adversário — tanto que, a certa altura, chegou a ser colocado em cima da mesa um conjunto de legos para falar de tarifas e de Donald Trump.

Era evidente que num debate destes dificilmente haveria qualquer tipo de acordo, cordialidade ou argumento com que um tentasse convencer os eleitores do outro; a estratégia seria sempre de contra-argumentação e de crítica assertiva, quando não agressiva, ao outro lado — e assim foi, com alguns momentos caóticos pelo meio. No primeiro tema, que era suposto ter a ver com salários e impostos, Ventura ainda chegou a defender que é preciso “distinguir entre o Estado que faz falta e o Estado que não faz” e fixar o salário mínimo em mil euros em 2026, mas com apoios para os pequenos e médios empresários.

Mas Mortágua estava pronta para desviar o assunto para um tema que lhe interessa mais, e sobre o qual levava um número preparado. Numa altura em que André Ventura tem criticado a decisão de Donald Trump de abrir uma guerra comercial, ao mesmo tempo que diz que imitaria o Presidente norte-americano adotando um modelo protecionista, Mortágua levou uma caixa de legos, que pôs em cima da mesa, para mostrar com peças de cores diferentes qual é o peso das importações de cada economia em Portugal (e para mostrar que os produtos do Bangladesh, Paquistão ou Índia, que Ventura tinha dito estarem a invadir o país, valem uma percentagem ínfima das importações portuguesas).

Para Mortágua, isto significa uma coisa, e era esse o soundbite que levava preparado: um “imposto escondido” que Ventura defende, “imitando o chefe da extrema-direita”, Donald Trump. Querendo impor tarifas, a medida teórica de Ventura teria como efeito imediato um aumento do preço dos combustíveis (“mais 20%, são a terceira importação portuguesa”, acusou).

Com Mortágua a insistir para que Ventura explicasse o tal “imposto escondido” que as medidas estilo Trump trariam ao país, o líder do Chega atacou de volta com o plano de nacionalizações que o Bloco incluiu no seu programa (uma “irresponsabilidade” que custaria 10 mil milhões de euros, garantiu) e que Mortágua argumentou que se pagaria com, por exemplo, o fim dos “benefícios fiscais a estrangeiros ricos” que Ventura apoia. Depois de muito se acusarem mutuamente de não responderem às questões mais incómodas sobre as nacionalizações ou as tarifas, Ventura esclareceu: “Vou ser protecionista, proteger agricultura, economia e industria têxtil portuguesa.”

Pelo meio dos ataques, o líder do Chega ainda foi repetindo a ideia de que Mortágua está “a brincar à política” porque não tem hipóteses de chegar a primeira-ministra, que tem 2% nas sondagens (um dado que iria repetindo ao longo do debate, por entre vários temas) e ataques com o tema mais polémico para o Bloco nos últimos tempos: o despedimento de trabalhadoras do Bloco que tinham sido mães (Ventura referiu-se a grávidas). Mortágua ainda respondeu também com um ataque ao partido, acusando Ventura de “não conseguir pôr ordem na bancada do Chega e querer pôr ordem no país”.

A discussão já estava a ser intensa, mas o ritmo não abrandou no tema seguinte: habitação. De início, Mortágua defendeu a sua proposta para limitar as rendas, dizendo que só isso pode controlar os preços, e acusou Ventura de defender medidas que os aumentam, do “alojamento local descontrolado” aos vistos Gold. Era a vez de Ventura trazer um ataque preparado, citando declarações de Joana Mortágua relativas à ocupação de casas da câmara de Almada — na altura, os ocupantes foram condenados e Mortágua demarcou-se, dizendo-se contra a “criminalização da pobreza” e pendido uma “sensibilidade particular para estas pessoas”.

Ora Ventura acusou assim o Bloco de defender a invasão da propriedade privada e de apoiar a ocupação ilegal de casas — sobre o assunto, Mortágua recusaria sempre comentar o caso concreto, repetindo que é a favor de que toda a gente tenha “direito a uma casa legal”. “Todos sabemos que o Bloco de Esquerda é dos mais ricos que temos na política, não são os que vivem como eu numa casa de 30 metros quadrados”, ia disparando o adversário.

“Eu sei que nada o comove e que a sua política é da crueldade e do medo. A mim comove-me ver pessoas em tendas, na rua, e é por isso que defendo tetos das rendas, para que toda a gente possa ter uma casa legal. Não é capaz de me dar uma política para baixar o preço das casas”, atirou Mortágua, com Ventura a concluir: “O país hoje vai saber que o Bloco defende a invasão de casas com propriedade legítima”.

Com a acusação do líder do Chega de que o Bloco quer “comprar votos com os imigrantes”, permitindo-lhes votar (hoje em dia já podem se tiverem autorização de residência permanente ou temporária, sob algumas condições), passou-se ao terceiro tema: Ventura acusou Mortágua de querer pessoas a votar que nem sabem falar português — “querem votinhos porque em Portugal já ninguém vota [no Bloco]”, a líder bloquista respondeu que a proposta do Bloco passa por dar direito de voto a quem some quatro anos de residência — e acusou Ventura de não se preocupar se quem comprava a nacionalidade com um visto Gold sabia falar português.

Sempre repetindo que a política do Chega é do “ódio e racismo” e a do Bloco a do “humanismo”, Mortágua foi defendendo que é preciso “regularizar” os imigrantes que já estão em Portugal e que são necessários para a economia; e Ventura defendeu quotas, acusando a esquerda de “deixar entrar gangues brasileiros” como o que terá matado o jovem Manu, em Braga. “Pode enganar muita gente, vocês são uma fraude política e na imigração querem país em que não haja regras, controlo e segurança.”

A reta final do debate foi ainda mais agressiva e algo caótica, com Mortágua a frisar que a taxa de criminalidade na bancada do Chega é maior do que entre imigrantes. — e que não há dados que relacionem imigração com criminalidade — e Ventura a lembrar que Joana Mortágua viu o seu carro assaltado perto do Martim Moniz, na semana passada.

“A mala da minha irmã não apareceu, mas não está confirmado que não tenha sido um deputado do Chega”, ainda ironizou a bloquista, lembrando o caso de Miguel Arruda. Acabou a acusar Ventura de “não querer saber de mulheres”, por ter ido aos EUA “ajoelhar-se perante um agressor sexual condenado como Donald Trump”, e a apelar à esquerda para que saia à rua no 25 de Abril.

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O diálogo revelador

André Ventura: O Bloco defendeu a extinção do SEF, quis acabar com a única polícia que nos controlava as fronteiras, agora devia olhar olhos nos olhos famílias como a do Manuel, que morreu em Braga, assassinado por gangs brasileiros que vocês deixaram entrar no país porque se tornou um descontrolo absoluto. Deviam dizer ‘sabe, nós defendemos um país humanista, não somos racistas’, e deviam pedir desculpa. Vocês atacaram a polícia no Martim Moniz e o relatório da Inspeção Geral foi muito claro, a polícia atuou bem; quiseram acabar com o SEF e o país está quase nos dois milhões de imigrantes, querem acabar com a economia e o país está como está. Pode enganar muita gente, a mim não me engana. Vocês são uma fraude política e na imigração, não me venha com o racismo ou humanismo, querem um país em que não haja regras, nem controlo nem segurança.

Mariana Mortágua (MM): Tenho a impressão que a taxa de criminalidade da bancada do Chega é superior à taxa de criminalidade entre os imigrantes.

AV: É igual à do Bloco… a do Bloco deve ser superior.

MM: Todos os dados estatísticos, o diretor da PJ e o coordenador da Polícia Judiciária disseram [que] não há uma ligação entre imigração e crime.

AV: Diga isso à família do Manu.

MM: O dr. Ventura desrespeita as polícias quando não aceita os dados que a polícia dá.

AV: Eu é que desrespeito as polícias!?!?

MM: Sempre que contraria os dados está a desrespeitar a polícia.

AV: Até o carro da sua irmã foi assaltado no Martim Moniz. Quem é que chamou, chamou o Batman? Não, chamou a polícia.

MM: Percebo a sua preocupação, mas posso-lhe dizer que não está confirmado que tenha sido um deputado do Chega.

AV: Não, isso não foi.

MM: A mala da minha irmã não apareceu, mas não está confirmado que foi nenhum deputado do Chega.

AV: Mas foi à polícia, não chamou o Batman, nem o Super Homem nem o Homem Aranha.