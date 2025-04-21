O dossier é antigo e a localização já está fechada, mas a decisão sobre a localização do novo Hospital do Oeste ainda pode ser “reavaliada”, ao que adianta a cabeça de lista e ministra Margarida Balseiro Lopes. Já para os socialistas a obra deve avançar, mas a rede hospitalar na região deve ser repensada, com o Chega a acusar os dois maiores partidos de prejudicarem a coesão do território.

No debate promovido pelo Observador entre os cabeças de lista do circulo eleitoral de Leiria, a candidata da coligação AD, Margarida Balseiro Lopes diz que “existiu um processo deixado pelo PS com um resultado que não beneficia o distrito de Leiria” e que, por isso, o processo “está a ser reavaliado para que uma decisão possa ser tomada em breve”, acrescentando mais à frente que a decisão “ainda não está tomada”.

[Ouça aqui o debate promovido pela Rádio Observador]

O Governo já incluiu os fundos para a construção do novo Hospital do Oeste no Orçamento do Estado, mas ainda não lançou o concurso e a localização continua a provocar polémica entre os autarcas. Apesar disso, Eurico Brilhante Dias, cabeça de lista do PS, vinca que “o único autarca frontalmente contra é das Caldas da Rainha” e que os restantes pedem que “se avance com a obra fazendo uma outra coisa que é valorizar o Hospital das Caldas, de Peniche, de Torres Vedras, para que todas estas unidades possam funcionar de forma integrada”.

Eurico Brilhante Dias atira à AD para dizer que “não brinca com as populações” e que “por cada dia de atraso na construção deste hospital são milhares de utentes do SNS com piores serviços de saúde”, recordando uma recomendação aprovada no Parlamento para avançar com a obra.

Ao deputado e candidato do PS, Margarida Balseiro Lopes atira que os socialistas “estão comprometidos com a construção do hospital no Bombarral e que para o PSD/CDS é um processo que ainda está a ser avaliado“. Eurico Brilhante Dias considera que a indecisão deve-se às eleições, em especial, para não beliscar o eleitorado das Caldas da Rainha.

Já Gabriel Mithá Ribeiro, deputado e novamente cabeça de lista do Chega, recorda uma “história que começou no Governo de José Sócrates”, de construir duas unidades hospitalares na região que “em 2015 foram substituídas por um único hospital”, o que, para o Chega, “criou uma divisão desnecessária entre as populações”.

Mithá Ribeiro é contra a escolha do Bombarral, que considera que “vai agravar o problema da falta de coesão territorial”, mas também admite que “pelo menos” o hospital deve mesmo ser construído, criticando PS e PSD pelas decisões que considera erradas sobre este dossier. O deputado do Chega acusa o atual Governo de “ao invés de ter ouvido as forças vivas do distrito, não resolveu nenhum dos problemas e seguiu a decisão do PS”, cuja localização considera que “defende mais o distrito de Lisboa”, atirando que “o PSD ainda vai a tempo de pensar na melhor solução”.

Tarifas de Donald Trump podem ter especial impacto em Leiria

Numa região com uma forte componente industrial e de exportação, Margarida Balseiro Lopes e Eurico Brilhante Dias concordam que a política de tarifas dos Estados Unidos da América trazem riscos, embora discordem sobre as soluções para minimizar os efeitos.

A atual ministra da Juventude e Modernização Administrativa vinca o apoio do Governo à procura de novos mercados para garantir que não existem quedas na exportação das empresas e sublinha que “essa será uma prioridade do Governo”, mas o candidato do PS discorda da forma como os mecanismos estão a ser postos no terreno.

Eurico Brilhante Dias avisa que “a área da indústria está muito exposta a flutuações de procura”, criticando a forma “tardia” como o Governo disponibilizou este pacote de apoio, em particular os seguros ao crédito que “não estão executados” a partir do momento em que Donald Trump anunciou as tarifas. Para o antigo secretário de Estado da Internacionalização “as empresas continuam à espera“, enquanto o pacote de apoio anunciado pelo Governo só vai começar a ser aplicado “nas próximas semanas”.

Eurico Brilhante Dias critica o Governo do PSD/CDS por ter “feito mal e tarde” porque “não resolveu problemas centrais“, apontando a falta de um plano estratégico da AICEP ou a falta de pagamentos do IAPMEI. A candidata da AD, Margarida Balseiro Lopes responde com a execução dos fundos comunitários, em que destaca os “100 milhões de euros executados” desde março do ano passado, mas que Eurico Brilhante Dias desvaloriza.

Para o cabeça de lista do PS é “normal em qualquer programa de incentivos” que a execução vá acelerando, apontando como exemplo a inauguração do StartCampus, o datacenter que esteve na origem da Operação Influencer, um investimento captado com o Governo do PS e que foi agora inaugurado por Luís Montenegro.

A política de tarifas, imposta por Donald Trump, tem defensores no Chega. Gabriel Mithá Ribeiro culpabiliza os governos e a União Europeia por não saberem interpretar o momento político que o mundo vive. Para o deputado do Chega, “a questão das tarifas está relacionada com a política geral de Donald Trump”, comparando o atual momento com o da queda do muro de Berlim.

Gabriel Mithá Ribeiro acrescenta até que “Trump fez o que na Europa tem que ser feito: um combate sério à imigração ilegal, associada ao tráfico de seres humanos e ao narcotráfico” e que “é aí que se integram as tarifas aduaneiras, para defender as economias e os empregos nacionais e reequilibrar ganhos e perdas em relação às economias externas”. O candidato do Chega critica o “braço de ferro” feito pela União Europeia com os Estados Unidos quando “o grande adversário é a China”.