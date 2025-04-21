O Ministério da Administração Interna (MAI) vai investir 6,7 milhões de euros na reabilitação de 24 instalações policiais da GNR e PSP, investimentos considerados “prioritários e urgentes” por necessitarem de “reparações indispensáveis” devido às recentes intempéries.

Em comunicado, o MAI refere que este investimento será efetuado no âmbito da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, tendo sido esta segunda-feira assinados os 24 protocolos entre a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública.

“Os protocolos assinados vão permitir às forças de segurança realizar investimentos considerados prioritários e urgentes, nomeadamente um conjunto de reparações indispensáveis em resultado de recentes intempéries, em várias instalações da GNR e da PSP, assumindo estas forças de segurança, pela primeira vez, a condição de responsáveis diretas pela sua concretização”, indica o MAI.

No total, segundo o ministério, vão ser reabilitados 15 instalações da GNR e nove da PSP nos concelhos de Aljustrel, Alter do Chão, Aveiro, Bragança, Cascais (Estoril), Chaves, Fornos de Algodres, Gouveia, Guimarães, Lisboa, Marinha Grande, Setúbal, Sintra, Valença, Vila Nova de Gaia e Viseu.