Hugo Orlando Gatti, histórico guarda-redes argentino do Boca Juniors nos anos 70 e 80 do século passado, morreu no passado domingo com 80 anos num hospital de Buenos Aires, divulgou a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Gatti, que conquistou duas Taças Libertadores e três campeonatos argentinos, todos pelo Boca Juniors, ficou conhecido por “El Loco”, devido à sua forma de jogar, em que saia muitas vezes da sua própria área, atuando muito à frente da baliza.

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Hugo Orlando Gatti, leyenda del fútbol sudamericano. Condolencias a familiares y amigos. pic.twitter.com/OSuvizR1bh — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 20, 2025

O antigo guardião acabou a carreira só aos 44 anos e detém o recorde de mais jogos na Liga argentina, com 765 entre 1962 e 1988. Fora dos relvados, também participou muitas vezes em discussões com jogadores rivais, incluindo Diego Armando Maradona, com declarações polémicas. Gatti fez 18 jogos pela Argentina, mas só participou como titular numa competição, a Copa América, em 1975.

O ex-guarda-redes, que também chegou a representar o River Plate e Ginmasia, numa fase mais inicial da carreira, estava internado há dois meses um hospital da capital argentina, depois de ter sido vítima de um acidente enquanto passeava o seu cão, o que lhe provocou uma fratura da bacia. Durante a recuperação, o seu quadra clínico respiratório agravou-se com uma infeção, nos últimos dias, o que acabou por complicar a sua saúde.

El Club Atlético Boca Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Hugo Orlando Gatti, ídolo eterno y multicampeón Xeneize. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento. ¡Hasta siempre, Loco! ???????????? pic.twitter.com/u7CA5zvKz0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 20, 2025

Na noite de domingo, Lucas Gatti, um dos filhos do antigo futebolista, confirmou a morte em declarações à imprensa argentina. “O meu pai morreu, na verdade, há oito meses, quando a minha mãe foi para o céu. Quis levá-lo para a Europa, mas ele não queria. Morreu em paz e lutou até ao último momento”.

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Conhecido pelos argentinos como “El Loco”, Hugo Orlando Gatti foi um lendário guarda-redes que mudou a abordagem e o entendimento da posição do guarda-redes na Argentina, preconizando as famosas saídas com bola para fora da área. Esse foi um estilo extravagante e inovador na época e que acabou por criar uma “escola” que perdura até à atualidade. Gatti descrevia-se como um “jogador de campo que podia usar as mãos”. Por tudo isso, é descrito como o primeiro grande guarda-redes da era moderna.