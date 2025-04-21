A disputa pelo voto à esquerda vai acesa nos frente-a-frente em que participa Pedro Nuno Santos que recorre sempre à chapa 3: colar o antigo parceiro de esquerda à irresponsabilidade orçamental, ao mesmo tempo que tenta não hostilizá-lo completamente e faz o apelo à concentração do voto da esquerda no PS. Desta vez do outro lado esteve Paulo Raimundo que agradeceu a descolagem socialista e ainda a aproveitou para empurrar o PS para o lado da AD.

Não pareceu preocupado o comunista com mais uma tentativa de moderação de Pedro Nuno Santos, que voltou a aproveitar um adversário à esquerda do PS para vincar essa nova persona. O socialista usou um argumento que já tinha atirado a Mariana Mortágua, ao dizer ao comunista Raimundo que “o PCP pode colocar-se na posição confortável de que o seu voto não faria a diferença no Orçamento. O do PS fazia. O chumbo do PS precipitaria o país em eleições”, disse, referindo-se ao Orçamento que viabilizou à AD. E voltou ao mesmo argumento quando, mais à frente, disse ser “fácil” prometer.

Paulo Raimundo, disse ainda, “fala em coragem nas políticas, mas isso não é pela dimensão das promessas, mas em ir ao limite do que é possível”, “até onde a economia portuguesa consegue pagar“, numa tentativa de assinalar o compromisso socialista com a consolidação orçamental — deixando nas entrelinhas que é coisa que não preocupa comunistas. E dizia ainda que o que o PCP “anuncia fica bem como promessa, mas depois não tem aplicabilidade”. “Não seja injusto connosco”, contestava o antigo parceiro da geringonça, que apelava à memória dos que, como Pedro Nuno, “sabem bem” o que foi preciso para haver um aumento extraordinário das pensões nesse tempo.

Mas o socialista também não ia para hostilizar, até porque não sabe do que poderá vir a precisar no dia 19 de maio. Por exemplo, quando lembrou que o PS continuou o aumento extraordinário das pensões mesmo depois de já não haver um acordo de governação com o PCP, ouviu Raimundo indignar-se: “Não fazíamos falta nenhuma”. E logo tentou aplacar: “Tenho muito respeito pelo PCP“.

A disputa maior entre os líderes socialista e comunista foi sobre a defesa do SNS. Paulo Raimundo agarrou-se à bandeira e defendeu o “resgate” de profissionais que estão no privado, enquanto que com a outra mão apontava o dedo ao PS, com as dificuldades nas urgências que “podiam ter sido resolvidas há mais tempo”. “Perdemos tempo, Pedro Nuno Santos, sabe que perdemos tempo. Tivemos um embate muito forte em 2021, no Orçamento do Estado, e esta era uma das questões centrais”, disse, vincando a distância face aos socialistas. Esta é uma bandeira que Pedro Nuno também não quer largar, mas também evitou a análise da situação atual — disse só que “há trabalho a fazer” — e entrou antes pela defesa da saúde pública em si mesma: “O SNS no final do dia é o único com que podemos contar. O hospital público nunca diz que não a ninguém.”

Paulo Raimundo esteve sempre apostado em lembrar que a geringonça é passado — “se é para continuar por caminhos diferentes, mas no mesmo rumo, então connosco não contam” — e que o PS está mais encostado à AD já que viabilizou o Orçamento e, com ele, a descida do IRC: “É verdade ou é mentira?”

Pedro Nuno Santos preferia responder que “o PCP comete o erro de fazer a equiparação entre o PS e a AD” e atirava ao apelo da praxe sempre que tem alguém da esquerda pela frente: “Para o PS ganhar as eleições, não pode haver dispersão de votos.” Mas para Raimundo “a única forma de garantir isto tudo [aumentos de pensões e salários] não é o PS ganhar as eleições, mas mais deputados da CDU, como determinou no passado e vai determinar no futuro. A experiência demonstra-o”.

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Dialogo revelador

Pedro Nuno Santos (PNS): O Paulo Raimundo deu aqui o exemplo das pensões para dizer que a força do PCP é importante para garantir esse aumento. O PCP era um dos partidos que defendia aumentos extraordinários que foram feitos. Mas mesmo depois do PCP ter deitado abaixo o segundo governo liderado por António Costa…

Paulo Raimundo (PR): Dá-nos essa força toda? Sim, chumbámos o Orçamento e voltaríamos a chumbar.

PNS: … depois disso, o Governo do PS, de maioria absoluta, voltou a fazer um aumento extraordinário das pensões. O que quer dizer, Paulo…

PR: Que não fazíamos falta nenhuma.

PNS: Não disse isso, tenho muito respeito pelo PCP. O que estou a dizer é que nós fizemos um aumento extraordinário de pensões, já depois de termos perdido o apoio parlamentar por parte do PCP. O Paulo Raimundo fala muitas vezes da necessidade de termos coragem nas políticas que se defendem. Mas só que coragem não é pela dimensão e pela grandeza das promessas. Porque isso é fácil. Coragem está em ir ao limite daquilo que é possível. E como nós vamos aumentar os salários e as pensões até o limite daquilo que é possível.

PR: Ó Pedro Nuno, promessas??

PNS: O que o PCP anuncia fica bem como promessa mas não tem aplicabilidade.

PR: Isso não é verdade. Não seja injusto connosco. Nós não andamos aqui a fazer promessas às costas. Assumimos compromissos e sustentamos os nossos compromissos. É uma questão de opções, ou há uma opção ao serviço da minoria, ou uma opção ao serviço da maioria, e é isto que é preciso responder. E desse ponto de vista, tenho que sublinhar que o programa do PS, é assim um bocadinho poucochinho.

PNS: Agora digo eu: não seja injusto connosco.

PR: E até diria que mesmo a conversa do choque salarial é assim um espirro salarial, porque promete para 2029 aquilo que hoje… Não chega àquilo que hoje é pago em Espanha, o salário mínimo nacional, quando a urgência fundamental é o aumento de salários. Nós fazemos opções.