Os utilizadores portugueses das redes sociais da Meta já começaram a receber um e-mail de consentimento sobre o uso dos seus dados públicos para treino das ferramentas de inteligência artificial (IA) da empresa.
Depois de na semana passada a Meta ter anunciado que usaria as informações públicas dos utilizadores adultos da União Europeia (UE) para treinar a sua ferramenta de IA, Meta AI, alguns utilizadores portugueses, contactados pela agência Lusa, já receberam um e-mail onde se podem opor ao uso dos seus dados para este fim.
“Vamos utilizar as tuas interações com as funcionalidades de IA na Meta e as tuas informações públicas, como publicações e comentários de contas de pessoas com 18 anos ou mais, com base em interesses legítimos”, lê-se no e-mail, no qual a empresa acrescenta que esta estratégia visa desenvolver e melhorar a IA da Meta.
Entre as informações públicas estão o nome de utilizador, foto de perfil, a atividade em grupos públicos, canais e páginas do Facebook, bem como comentários, classificações ou críticas no Marketplace ou numa conta do Instagram pública.
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A Meta refere ainda que quando recolhe informações públicas da internet ou dados licenciados de outros fornecedores para treinar os modelos, estes podem incluir informações pessoais.
Para não autorizar o uso das informações, a empresa diz ser necessário preencher um questionário online ou aceder ao centro de ajuda da sua conta nos produtos Meta.
“Se a tua oposição for aceite, não vamos utilizar as tuas interações com as funcionalidades de IA da Meta nem as tuas informações públicas”, diz a empresa.
Mesmo opondo-se ao uso dos seus dados, a empresa pode sempre usar informações do utilizador que apareçam em qualquer local, como, por exemplo, numa imagem partilhada publicamente nos produtos da empresa ou por alguém que os utilize.
Meta vai usar publicações e comentários para treinar IA. Como funciona? O que fazer para impedir a utilização de dados?