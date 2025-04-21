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Aos 77 anos, o cardeal Kevin Joseph Farrell tem uma tarefa de peso em mãos: gerir de forma interina o Vaticano até que um conclave termine com a escolha de um novo Papa. Este período entre a morte de o Papa e a escolha de um novo líder chama-se “Sede Vacante”.

A morte do Papa Francisco, aos 88 anos, esta segunda-feira implicou uma série de etapas para o cardeal, na qualidade de camerlengo — figura próxima do Papa e que assegura funções administrativas na Igreja. O cardeal Farrell foi nomeado em 2019 para este cargo, sendo responsável pela administração de propriedades e património da Santa Sé.

O camerlengo é uma figura central nos preparativos do funeral do Papa. Logo pela manhã, coube a Farrell certificar a morte do Papa Francisco e retirar e destruir o anel de Francisco. Segundo o jornal El Confidencial, é o momento que simboliza o fim de um papado. É um ato cerimonial, mas tem como objetivo garantir que ninguém poderá falsificar os documentos da Igreja Católica usando o selo do Papa.

Depois, Farrell teve de anunciar ao mundo a morte do Pontífice. “Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte do nosso Santo Padre Francisco”, declarou.

Já ao fim do dia, outro ponto do protocolo do Vaticano previsto nas tarefas do camerlengo: selar o quarto e o escritório do Papa, que só poderão ser reabertos quando houver fumo branco, sinalizando a escolha do novo líder da Igreja Católica. É esperado que Farrell tenha ainda a responsabilidade de assegurar a colocação do corpo do Papa Francisco no caixão. Também deverá liderar a procissão de transporte do corpo do Papa de Santa Marta para a Basílica de São Pedro.

Kevin Farrell nasceu a 2 de setembro de 1947, em Dublin, na Irlanda, mas saiu da Irlanda quando era adolescente. Tem uma história longa com os Estados Unidos. Integrou a Congregação dos Legionários de Cristo em 1966 e foi ordenado sacerdote a 24 de dezembro de 1978, em Roma. O cardeal estudou na Universidade de Salamanca, em Espanha, e na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, Itália.

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Em 1984, Farrell foi bispo auxiliar da diocese de Washington D.C.. Em 1986, assumiu as funções de diretor do Centro Católoico Espanhol. Anos mais tarde, foi nomeado bispo auxiliar da arquidiocese de Washington, um papel de desempenhou até 2007. Nesse ano, foi nomeado bispo da diocese de Dallas, no Texas. Esteve quase dez anos em Dallas, até que, em 2016, foi chamado ao Vaticano pelo Papa Francisco.

Desde então, já desempenhou vários cargos na estrutura administrativa da Santa Sé, até chegar a camerlengo. Farrell fala inglês, espanhol, italiano e gaélico irlandês.

É descrito pelas vozes da Igreja como uma figura respeitada, mas que já teve algumas polémicas, por exemplo devido às críticas ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. “O matrimónio é o compromisso sagrado de vida entre um homem e uma mulher e é sobre criar uma nova vida e a geração seguinte. Isto requer um homem e uma mulher”, declarou em 2015, quando ainda era bispo nos EUA, cita o El Confidencial.

Anos mais tarde, em 2018, o bispo irlandês também impediu a ex-Presidente da Irlanda, Mary McAleese, de participar numa conferência da Santa Sé para comemorar o Dia Internacional da Mulher. A política fez uma intervenção em fora do Vaticano, mas apresentou uma queixa formal ao Papa — não terá recebido resposta.