À entrada da terceira e última semana de debates — ficam só a faltar o debate entre todos nas rádios, a 5 de maio, e o dos partidos sem assento parlamentar, na RTP —, esta segunda-feira há nova dose dupla. Primeiro, às 21h00, Pedro Nuno Santos terá pela frente um outro eventual parceiro de uma eventual futura coligação governamental, Paulo Raimundo: o confronto PS-CDU está marcado para as 21h00, na RTP. Uma hora depois, na SIC Notícias, há embate de extremos, entre André Ventura (Chega) e Mariana Mortágua (Bloco).

Terça-feira haverá apenas um debate, ao final da tarde. Será às 18h00, na RTP3, entre Rui Tavares (Livre) e Inês Sousa Real (PAN)

Pode ver o calendário completo dos debates aqui.

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Pedro Nuno Santos (PS) -Paulo Raimundo (PCP)

No ano passado aconteceu o que provavelmente acontecerá este ano. Pedro Nuno e Raimundo discutiram divergências — e há diferenças claras em temas chave, como leis laborais e Saúde —, mas com abertura para se “agarrarem” à experiência de uma futura aliança.

Pedro Nuno Santos ganhou claramente a Paulo Raimundo no ano passado, segundo os avaliadores do Observador.

Alexandra Machado — Pedro Nuno Santos entrava já no debate com Paulo Raimundo com uma nota alta, depois da SIC ter passado, nesse mesmo dia, uma entrevista mais intimista do líder do PS, em que se expôs de uma forma pouco habitual e que os portugueses tendem a gostar. O Pedro Nuno Santos, humilde, voltou ao debate com o secretário-geral do PCP. O líder do PS ficou a patinar na habitação (uma área que tutelou), mas bateu Raimundo no “core” dos comunistas — as leis laborais. O voto contra do PCP da Agenda do Trabalho Digno foi usado por Pedro Nuno para apelidar os comunistas de incoerentes (mas de forma soft). O líder do PS também mostrou que as propostas do PCP são irrealistas pelo custo que comportam e o PCP não conseguiu demonstrar que as suas medidas não são mais do que pôr dinheiro em cima dos problemas. A machadada final foi sobre política externa, mas aí não se esperava outra coisa. Paulo Raimundo puxou da utopia para comentar o caso da Rússia e sobre a morte de Alexei Navalny, sem conseguir outros argumentos, pediu que se investigue… Apesar disso, Pedro Nuno Santos acabou o debate a dizer que o que separa PS e PCP não é suficiente para que não sejam parceiros. O repto ficou dado, ontem ao Bloco, esta noite ao PCP. E ainda meteu o Livre nesta equação. Apelando (como é de esperar) ao voto no PS “desejo o melhor ao PCP, BE, Livre”. Inês Sousa Real foi a grande perdedora deste debate.

Filomena Martins — Se os debates continuassem até ao próximo ano — dia sim, dia não, ou de dois em dois dias, vá lá —, Paulo Raimundo ainda se tornaria bom nisto. O frente a frente de despedida, frente a um ex-amigo de Geringonça, com quem até pode voltar a sentar-se no Conselho de Ministros, foi aquele em que esteve melhor. Apontou a “chantagem” das últimas eleições, que acabou na última maioria absoluta, chateou com a incoerência das privatizações, que não deviam ser “o que lá vai lá vai” (até citou mal de propósito, quase a lembrar Jerónimo) e fez mesmo engasgar Pedro Nuno com a pergunta, repetida, “Quanto é que vai gastar na habitação?”. Mas não ficou dúvidas sobre o papel de cada um naquela mesa. Ou numa outra no futuro. Pedro Nuno desmontou a chuva de promessas do lado dos comunistas, perguntou onde estava o PCP quando foi votada a Agenda do Trabalho Digno (até tinha um papelinho à Ventura), esmagou na questão da NATO/Ucrânia (mesmo com a posição comunista sobre Navalny) e quando Raimundo disse que o PCP foi determinante na Gerigonça 1.0, corrigiu-o: “Determinante, acho excessivo”. Ficou tudo dito.

Pedro Jorge Castro — Foi o menos mau debate de Paulo Raimundo e mesmo assim foi cilindrado por Pedro Nuno Santos, que também teve o seu melhor debate. A meio da discussão da saúde, o líder comunista quis desconversar, dando o ar de que também não tem soluções para resolver o SNS, mas afinal tinha estado a pensar numa frase que surtiu finalmente algum efeito para a sua base “com mais de cem anos de experiência acumulada no combate à direita”, para acentuar que o problema dos baixos salários não é só como a economia responde: “A pergunta é como as pessoas conseguem viver e sobreviver com os salários que têm”. Resposta de Pedro Nuno Santos, que lhe saiu mal, como se desvalorizasse: “Tá bem”. E de repente, um Paulo Raimundo fulminante, que não se tinha visto: “Não, não é tá bem. Não é para amanhã, é hoje. É um problema para resolver agora. E há condições para isso.” Sucede que no resto do tempo o candidato socialista foi realista a demonstrar porque é que não dá. Foi pragmático a apontar os chumbos do PCP na agenda do trabalho digno. E foi sólido a não hostilizar muito o PCP sem assustar ainda mais eleitores ao centro, tendo até sido comparado a Rui Rocha. Mesmo que estivesse empatado, bastava a utopia final sobre a paz como resposta ao invasor russo da Ucrânia para deixar o comunista a milhas do que precisava para se safar a 10 de março.

Miguel Santos Carrapatoso — Desde a segunda metade do debate com André Ventura, Pedro Nuno Santos parece estar a reencontrar-se com a imagem que tinha. Teve um bom debate com Mariana Mortágua e, este sábado, voltou a marcar pontos frente a Paulo Raimundo, que teve o seu melhor desempenho nesta maratona de duelos. Admitindo como hipótese que o objetivo de Pedro Nuno era falar ao eleitorado mais moderado sem hostilizar os eleitores de esquerda, o socialista teve três momentos importantes: quando recordou que o aumento de salários não se faz por decreto; quando insistiu que os responsáveis políticos não podem fazer “chuvas de promessas” se querem manter uma relação de confiança com o eleitor; e quando disse que não há dinheiro para tudo – é preciso fazer opções. Raimundo, não com a energia ou assertividade que poderia ter empenhado, também foi tentando explicar que muitas vezes o país parece ter as prioridades trocadas. A coisa começou a piorar quando o líder comunista foi desafiado a falar sobre a Rússia e a guerra na Ucrânia, fazendo referências confusas sobre parar a guerra juntando as partes à mesma mesa – talvez ignorando que Putin não parece estar com muita vontade de se sentar à mesa com quem quer que seja. “Há países que são invadidos, Paulo”, teve de lembrar Pedro Nuno. E não era preciso dizer mais.

Ricardo Conceição — Paulo Raimundo, que está a melhorar a performance em debates, conseguiu por breves instantes interpelar de forma acutilante Pedro Nuno Santos, mas nada abala a confiança do secretário-geral do PS. O socialista esteve a sorrir durante grande parte do debate e tinha uma mensagem clara para passar: “A geringonça foi boa e devíamos voltar ao modelo em caso de necessidade.” Pedro Nuno Santos venceu porque conseguiu transmitir que tolera o PCP e se for necessário conta com a ajuda dos comunistas. Paulo Raimundo reafirma que está sempre disponível para convergências. Pedro Nuno é o único que tem a capacidade de criar e liderar uma Geringonça II.

André Ventura (Chega)-Mariana Mortágua (Bloco)

André Ventura e Mariana Mortágua debateram em modo agressivo, com acusações de parte a parte e com cartas que foram muito além da discussão política. Terrorismo, imigração e truques, tudo serviu como ataque.

Nas notas dos avaliadores do Observador, a coordenadora do Bloco ganhou por seis décimas ao líder do Chega.

Alexandra Machado — Um debate para as bolhas próprias e para as redes sociais. Aposto que a rede X em Portugal teve um pico durante este debate (com novamente mais de meia hora, o que só aconteceu na RTP e ambos com Ventura na discussão) que resumo como “quem acusa é quem é”. E, por isso, as notas baixas deste debate em que os intervenientes estavam mais preocupados em atacar-se mutuamente e veio tudo à tona — avó de Mortágua, Robles, terrorismo, salários pelos comentários na SIC, financiamentos partidários. Ou seja, estiveram num ringue de luta livre (mas ambos num nível de iniciantes). Na realidade não esperava outra coisa, ainda que por brevíssimos segundos tenha ficado espantada pela promessa de Ventura de não interromper mais Mortágua senão daquela vez. Uma promessa não cumprida… Mortágua e Ventura utilizaram sempre a mesma tática e bateram sempre, em quase 40 minutos, nos mesmos argumentos. Nada de novo. Nada que não se esperasse. Ventura afasta-se cada vez mais do poder. Mortágua nisso tem razão.

Filomena Martins — Com cada um a falar para cada lado, a coisa até estava a correr bem e com menos gritaria do que se imaginaria — ninguém esperava seguramente conquistar votos a ninguém, já todos sabem que não iam concordar em praticamente nada. Mas depois chegou a questão do alojamento local e, com a passadeira estendida, Ventura não deixou passar o caso Robles. Mortágua foi a jogo e defendeu-se com os financiadores do Chega (que são públicos), até os decibéis rebentarem a escala num tema inesperado: afinal quem tem mais terroristas ao lado? O Bloco, que já teve nas listas autárquicas um candidato condenado por pertencer às FP-25, ou o Chega, que tem Pacheco Amorim, membro das MDLP, como nº. 2, mas nunca acusado. Passado o bate boca mais que normal e esperado, nada de surpreendente no pingue-pongue de ataques mútuos, a não ser Mariana Mortágua explicar — só agora? de novo? — a questão da avó, com idade e tudo, e garantindo “eu não minto”. Um risco?

Pedro Jorge Castro — Empataram em papéis em cima da mesa, como se fossem balas prontas a disparar. Mariana Mortágua desferiu golpes duros, quando sublinhou a repulsa causada pelo Chega (com quem ninguém quer falar); quando pôs números nas borlas fiscais a grandes empresas; e quando insistiu nos interesses dos financiadores do Chega com ligações à TAP e aos CTT, deixando André Ventura sem resposta à altura. Ficou tão atrapalhado que foi buscar os terroristas das FP-25 que integraram listas do Bloco e levou em troca com a insinuação de ligações do seu vice, Diogo Pacheco Amorim, ao terrorismo do MDLP (que nunca foram comprovadas). Mortágua continua a passar momentos infelizes quando se fala da avó, já não há maneira de sair bem da utilização dessa história. No resto, foi eficaz a reivindicar o tempo, a impor-se e a apontar truques de Ventura. Ou seja, teve os seus próprios truques. Ventura gabou-se de que Mortágua o segue no Instagram — e arrisca-se a perder seguidores que não estão para ser nomeados desta forma.

Miguel Pinheiro — Em certo sentido, este debate era o mais fácil para os líderes do BE e do Chega: só precisavam de berrar muito um com o outro e de se intimidarem muito um ao outro. Não havia votos novos a ganhar, mas havia uma militância a contentar. Mariana Mortágua é a figura política que mais incomoda os eleitores do Chega; e André Ventura é a figura política que mais incomoda os eleitores do Bloco. Por isso, cada um deles precisava de mostrar que era capaz de enfrentar o adversário. Isso, fizeram. Mas não se pode dizer que tenha sido o momento mais alto da democracia portuguesa.

Miguel Santos Carrapatoso — Este debate servia, acima de tudo, para que os dois adversários provassem aos respetivos adeptos que conseguiam embaraçar, vergar e esmagar o outro. Não seria de esperar, por isso, uma enorme qualidade argumentativa. Nesse aspeto, que não deve ser desconsiderado, Mariana Mortágua e André Ventura estiveram à altura, na medida em que andaram a trocar cromos sobre terroristas nos partidos, financiadores e as figuras pouco recomendáveis que vão andando pelo Bloco e pelo Chega. Na prova de luta livre, os sucessivos “acalme-se” de Mortágua para Ventura terão entusiasmado os que torciam pela coordenadora bloquista e irritado os apoiantes de Ventura, que, de tanto repetir a fórmula, vai parecendo cada vez mais cansado. Mortágua superiorizou-se na forma, mas marcaram ambos pontos. Agora, nas raras vezes em que o debate foi sobre propostas, os dois mostraram fragilidades, em particular o líder do Chega. Ventura, que às segundas, quartas e sextas quer salvar os pobres e descamisados de todo o país, não conseguiu explicar como é que quer combater o “sistema” e continua a defender os vistos gold, como é que quer combater a corrupção (e ir buscar os tais 20 mil milhões de euros que fariam de Portugal a nova Suécia) sem ir atrás das offshore, e como é que quer proteger as vítimas de violência doméstica cortando-lhes os apoios. Mortágua, por sua vez, continua com dificuldades em explicar o que fazer com o problema da habitação para lá de penalizar os investidores privados e, neste debate, não conseguiu explicar como quer responder aos desafios da imigração para lá de umas frases de bonito efeito mas sem aplicabilidade prática. Tudo somado, a vitória plena pertenceu a Luís Montenegro, que ouviu a coordenadora bloquista a sublinhar que nem o PSD se quer sentar com Ventura. Um belíssimo endorsement.