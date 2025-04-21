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Torre Eiffel às escuras, as 88 badaladas de Notre-Dame e bandeiras a meia haste. As homenagens a Francisco por todo o mundo

Este artigo tem mais de 1 ano

Após a morte do Papa milhares de fiéis reunem-se em homenagem a Francisco. Líderes políticos e instituições formalizam luto com bandeiras a meia-haste e gestos simbólicos em monumentos.

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Em Notre-Dame já se celebrou missa para homenagear o Santo Padre, com centenas de fiéis reunidos

AFP via Getty Images

Em Notre-Dame já se celebrou missa para homenagear o Santo Padre, com centenas de fiéis reunidos

AFP via Getty Images

Na renovada catedral de Notre-Dame, em Paris, França, os sinos tocaram 88 vezes em homenagem a Francisco. Um toque por cada ano de vida do líder da Igreja Católica que morreu esta segunda-feira. No local já decorreu uma missa em honra do Papa Francisco, poucas horas após a sua morte. Da mesma forma, por todo o mundo, em locais simbólicos, edifícios estatais e institucionais, há bandeiras a meia haste, luzes que se vão apagar durante a noite e imagens a recordar Francisco e o legado que deixa após 12 anos de Pontificado.

Na Áustria, os sinos das igrejas tocaram às 17h00 locais, 16h00 em Lisboa. Foram também hasteadas bandeiras negras nas igrejas e edifícios do clero no país. Já se realizou uma missa pelo Papa na Catedral de Santo Estevão, em Viena.

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Uma fotografia do Papa Francisco é exibida na Catedral de Santo Estêvão enquanto as pessoas rezam em Viena

AFP via Getty Images

Há vários países que já anunciaram dias de luto nacional ou bandeiras a meia-haste pela morte do Papa. Em Portugal, foram decretados três dias de luto nacional.

A Argentina, o país de origem do Papa, declarou sete dias de luto nacional. O Brasil declarou também um período de luto nacional de uma semana, com o Presidente Lula a indicar que este período servirá para homenagear o trabalho do Papa.

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Um fiel segura uma fotografia do Papa Francisco após a sua morte na Catedral de Buenos Aires

Getty Images

O Presidente dos EUA, Donald Trump, por seu turno, mandou colocar a bandeira dos Estados Unidos a meia haste em todos os edifícios públicos do país. No Reino Unido, as residências reais e a embaixada do Reino Unido no Vaticano vão ter igualmente as bandeiras a meia  haste.

Torre Eiffel vai ficar às escuras para “honrar memória” do Papa Francisco

“Para honrar a sua memória, a Torre Eiffel apagar-se-á esta noite e eu proporei que um lugar em Paris seja batizado com o seu nome”, anunciou logo na manhã desta segunda-feira Anne Hidalgo, Presidente da Câmara de Paris na rede social Bluesky.

Afin d’honorer sa mémoire, la Tour Eiffel sera éteinte ce soir et je proposerai qu’un lieu, à Paris, porte son nom.

Anne Hidalgo (@annehidalgo.bsky.social) 2025-04-21T09:31:48.777Z

No Parlamento Europeu e Comissão Europeia as bandeiras também já foram colocadas a meia haste. “Enquanto o mundo se une em luto pelo falecimento de Sua Santidade o Papa Francisco, as bandeiras do Parlamento Europeu estarão a meia haste”, anunciou Roberta Metsola esta segunda-feira no X.

O mesmo acontece com as bandeiras da Comissão Europeia, segundo anunciado pela instituição, que recorda um legado que “irá inspirar sempre para a justiça, a paz e a compaixão”.

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