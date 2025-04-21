Torre Eiffel às escuras, as 88 badaladas de Notre-Dame e bandeiras a meia haste. As homenagens a Francisco por todo o mundo

Na renovada catedral de Notre-Dame, em Paris, França, os sinos tocaram 88 vezes em homenagem a Francisco. Um toque por cada ano de vida do líder da Igreja Católica que morreu esta segunda-feira. No local já decorreu uma missa em honra do Papa Francisco, poucas horas após a sua morte. Da mesma forma, por todo o mundo, em locais simbólicos, edifícios estatais e institucionais, há bandeiras a meia haste, luzes que se vão apagar durante a noite e imagens a recordar Francisco e o legado que deixa após 12 anos de Pontificado.

FRANCE The bells of Notre Dame Cathedral in Paris rang 88 times today to remember the 88 years of the life of Pope Francis pic.twitter.com/OESqXS45ny — Catholic Arena (@CatholicArena) April 21, 2025

Na Áustria, os sinos das igrejas tocaram às 17h00 locais, 16h00 em Lisboa. Foram também hasteadas bandeiras negras nas igrejas e edifícios do clero no país. Já se realizou uma missa pelo Papa na Catedral de Santo Estevão, em Viena.