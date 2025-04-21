Torre Eiffel às escuras, as 88 badaladas de Notre-Dame e bandeiras a meia haste. As homenagens a Francisco por todo o mundo

Na renovada catedral de Notre-Dame, em Paris, França, os sinos tocaram 88 vezes em homenagem a Francisco. Um toque por cada ano de vida do líder da Igreja Católica que morreu esta segunda-feira. No local já decorreu uma missa em honra do Papa Francisco, poucas horas após a sua morte. Da mesma forma, por todo o mundo, em locais simbólicos, edifícios estatais e institucionais, há bandeiras a meia haste, luzes que se vão apagar durante a noite e imagens a recordar Francisco e o legado que deixa após 12 anos de Pontificado.
FRANCE
The bells of Notre Dame Cathedral in Paris rang 88 times today to remember the 88 years of the life of Pope Francis pic.twitter.com/OESqXS45ny
— Catholic Arena (@CatholicArena) April 21, 2025
Na Áustria, os sinos das igrejas tocaram às 17h00 locais, 16h00 em Lisboa. Foram também hasteadas bandeiras negras nas igrejas e edifícios do clero no país. Já se realizou uma missa pelo Papa na Catedral de Santo Estevão, em Viena.
Há vários países que já anunciaram dias de luto nacional ou bandeiras a meia-haste pela morte do Papa. Em Portugal, foram decretados três dias de luto nacional.
A Argentina, o país de origem do Papa, declarou sete dias de luto nacional. O Brasil declarou também um período de luto nacional de uma semana, com o Presidente Lula a indicar que este período servirá para homenagear o trabalho do Papa.
O Presidente dos EUA, Donald Trump, por seu turno, mandou colocar a bandeira dos Estados Unidos a meia haste em todos os edifícios públicos do país. No Reino Unido, as residências reais e a embaixada do Reino Unido no Vaticano vão ter igualmente as bandeiras a meia haste.
Torre Eiffel vai ficar às escuras para “honrar memória” do Papa Francisco
“Para honrar a sua memória, a Torre Eiffel apagar-se-á esta noite e eu proporei que um lugar em Paris seja batizado com o seu nome”, anunciou logo na manhã desta segunda-feira Anne Hidalgo, Presidente da Câmara de Paris na rede social Bluesky.
Afin d’honorer sa mémoire, la Tour Eiffel sera éteinte ce soir et je proposerai qu’un lieu, à Paris, porte son nom.
— Anne Hidalgo (@annehidalgo.bsky.social) 2025-04-21T09:31:48.777Z
No Parlamento Europeu e Comissão Europeia as bandeiras também já foram colocadas a meia haste. “Enquanto o mundo se une em luto pelo falecimento de Sua Santidade o Papa Francisco, as bandeiras do Parlamento Europeu estarão a meia haste”, anunciou Roberta Metsola esta segunda-feira no X.
As the world unites in mourning the passing of His Holiness Pope Francis, the flags at @Europarl_EN will fly at half-mast.
His legacy will be remembered ???????????????? pic.twitter.com/UOcOsSHgmq
— Roberta Metsola (@EP_President) April 21, 2025
O mesmo acontece com as bandeiras da Comissão Europeia, segundo anunciado pela instituição, que recorda um legado que “irá inspirar sempre para a justiça, a paz e a compaixão”.
Our flags are lowered at half-mast in memory of Pope Francis.
His legacy will always inspire us toward justice, peace, and compassion pic.twitter.com/CJHjPGbPuS
— European Commission (@EU_Commission) April 21, 2025