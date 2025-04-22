Um Airbus A330 da companhia aérea norte-americana Delta Air Lines sofreu, esta segunda-feira, um incêndio num dos seus motores quando se preparava para descolar do Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida, obrigado à retirada dos seus cerca de 300 passageiros em escorregas de emergência.

Começaram a circular imagens online da aeronave em chamas e da utilização dos escorregas para retirar os ocupantes para a pista de aterragem, sendo que o incidente foi depois confirmado pela Administração Federal de Aviação dos EUA, escreve a Reuters.

Segundo a Delta Air Lines, este voo tinha 282 passageiros e 12 membros da tripulação, sendo que não há registo de feridos. “A tripulação de voo da Delta seguiu os procedimentos para evacuar a cabine de passageiros quando foram observadas chamas no tubo de escape de um dos dois motores da aeronave”, fez saber a companhia aérea em comunicado.

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As equipas de bombeiros e de salvamento do aeroporto responderam longo aos pedidos de socorro, sendo que falta apurar as causas dos incêndio. Se a Airbus não quis, para já, cometar o caso, a Delta fez saber que as suas equipas de manutenção irão examinar o avião. Além disso, a companhia aérea disse que ia fretar aviões adicionais para ajudar os clientes a chegarem aos seus destinos ainda esta segunda-feira.

Apesar deste incêndio ter tido resolução sem feridos a registar, ocorre na sequência de uma série de incidentes de aviação nos EUA que tem alimentado o receio de viajar de avião. O pior decorreu no início do ano, com quando um avião de passageiros da American Airlines colidiu com um helicóptero militar quando este aterrava no aeroporto nacional Ronald Reagan, em Washington DC, resultando na morte de 67 pessoas.