A circulação foi normalizada na IC17 (CRIL), depois de um automóvel se ter incendiado esta terça-feira, junto à saída para o IC19 (sentido — Amadora), segundo relato de uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Algés à Renascença. O condicionamento da via durou até perto das 13h00, no sentido Benfica — Algés, sendo que os condutores puderam apenas circular pela faixa da esquerda.

O alerta foi dado pelas 11h12 e não há registo de feridos, confirmou fonte oficial do Cometlis (PSP de Lisboa) ao Observador.

Os bombeiros de Algés e, também, os Sapadores de Lisboa estão no local — além, também, de vários meios policiais — e esperam o reboque da viatura.