A internacional espanhola Cristina Martín-Prieto, do pentacampeão Benfica, foi eleita a Melhor Jogadora da Liga feminina de futebol 2024/25 pelo Sindicato dos Jogadores, anunciou esta terça-feira a entidade liderada por Joaquim Evangelista.
A jogadora de 32 anos marcou 18 golos e fez uma assistência em 20 jornadas, naquela que é a primeira época ao serviço do Benfica.
A Melhor Jogadora da Liga feminina é encontrada através das escolhas dos treinadores dos clubes que participam no campeonato (ponderação final de 60%) e da votação online realizada no portal do sindicato (ponderação final de 40%).
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O sistema de votação é igual, quer para treinadores, quer para o público em geral, com cada votante a escolher as três melhores jogadoras da competição, atribuindo pontuações diferentes por ordem de preferência: cinco, três e um ponto.
Cristina Martín-Prieto conquistou 28,11% das preferências, superando a concorrência de Cláudia Neto (Sporting), com 12,86%, e da colega de equipa Anna Gasper, que obteve 9,78% dos votos.
A atacante espanhola sucede à internacional lusa Kika Nazareth, que foi a escolhida na época passada, quando também representava o Benfica.
Confirmou-se o pior cenário: Kika foi operada ao tornozelo, vai parar quatro meses e deve falhar Europeu