As alterações climáticas, as migrações ou o empoderamento das comunidades mais envelhecidas são temas que poderão estar refletidos em projetos artísticos da Capital Europeia da Cultura (CEC) Évora 2027, sugeriu esta terça-feira o diretor artístico.

Em declarações à agência Lusa, John Romão, que tomou esta terça-feira posse como diretor artístico da Associação Évora 2027, lembrou que o livro de candidatura (bidbook) contempla a abertura de três concursos (open call) para projetos artísticos a desenvolver em 2027.

“Vamos tentar que sejam abertos o mais breve possível“, ainda este ano, “mas são para projetos que vão decorrer ao longo de 2027 em Évora e nas diferentes sub-regiões” do Alentejo, adiantou o responsável.

Segundo John Romão, um desses concursos será para projetos de cariz internacional, outro estará reservado para as comunidades artísticas da região alentejana e o terceiro destina-se a festivais do Alentejo.

“Isto é o que está no bidbook. Agora, o que falta e onde eu vou contribuir é na definição das características desses open calls, ou seja, quais são os formatos que vamos procurar”, realçou o diretor artístico.

Salientando que já tem algumas ideias, o responsável considerou importante “fomentar a dimensão interdisciplinar e também internacional e a relação do trabalho de artistas nacionais e internacionais com as comunidades e populações”.

Os grandes desafios da Europa e do Alentejo vão estar no centro dos projetos artísticos, abordando temas como alterações climáticas, migração e empoderamento das comunidades mais envelhecidas ou de grupos mais vulneráveis.

“Será fundamental que estes projetos possam refletir todo esse espetro de desafios que enfrenta a Europa e o Alentejo, que são transversais a Portugal”, acrescentou.

Já o diretor executivo da Associação Évora 2027, Manuel Veiga, que também tomou posse esta terça-feira, qualificou como “um desafio enorme” e “muito estimulante” a organização da CEC.

“Uma CEC, mais do que um evento balizado num tempo longo, que é um ano, é um evento que tem como ambição, e acho que esse vai ser o caso de Évora, deixar sementes para o futuro, trabalhar o território, as infraestruturas, a população e as comunidades“, considerou.

“À semelhança do que aconteceu com Lisboa, com o Porto e com Guimarães [que já foram CEC], a Capital Europeia da Cultura Évora 2027 vai ser um enorme sucesso. Para a cidade, para a região, para o Alentejo”, prosseguiu.