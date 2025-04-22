O Kremlin ponderou autorizar Donald Trump a construir no centro de Moscovo um arranha-céus de 150 andares, com o apoio de vários oligarcas e grandes empresas russas. Essa foi uma das ideias colocadas em cima da mesa para promover uma melhoria das relações entre a Rússia e os EUA.

Trump tinha acabado de ser reeleito, segundo o The Moscow Times, quando responsáveis do regime de Vladimir Putin discutiram a possibilidade de celebrar com a nova administração um “grande negócio” que envolvia um projeto de construção do arranha-céus. Seria uma espécie de Trump Tower, como a que existe em Nova Iorque, mas no centro da capital da Rússia.

O projeto seria construído rapidamente. com o apoio de várias empresas russas: “A velocidade, o efeito e o espetáculo são importantes aqui — tudo o que Trump valoriza intuitivamente”, disse uma fonte próxima do Kremlin ao The Moscow Times. Não é claro em que ponto esta proposta se encontra, atualmente, mas uma das fontes citadas pelo jornal indica que a autarquia de Moscovo veria tal projeto com bons olhos.

Rosneft, Rosatom e Polyus Gold — empresas que atualmente são alvo de sanções por parte do governo norte-americano — estiveram envolvidas nestes planos, como financiadores. A gigante russa do alumínio Rusal também esteve envolvida, acrescenta o jornal.

Esta não é uma ideia inédita. O próprio Trump admitiu a possibilidade de construir um arranha-céus de 58 andares em Moscovo em 2013, antes da sua primeira presidência. O oligarca russo Aras Agalarov seria um parceiro importante desse projeto que, no entanto, nunca se concretizou.

Mais tarde, em 2015, Felix Sater, um empresário norte-americano nascido na Rússia, fez renascer o plano de construir uma Trump Tower em Moscovo. O projeto foi novamente suspenso depois de Trump ter lançado a sua campanha presidencial – que o levaria à vitória sobre Hillary Clinton, em 2016.

Essa proposta de construção de uma Trump Tower em Moscovo incluía 250 apartamentos de luxo, um hotel de 15 andares com 150 quartos, um spa, espaço para escritórios, um ginásio e um parque de estacionamento de luxo.