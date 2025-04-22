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O candidato presidencial Luís Marques Mendes considerou esta terça-feira que as escolas em Portugal fazem “milagres” na integração de alunos imigrantes, sublinhando que esse trabalho favorece igualmente a integração das suas famílias na sociedade.

“Dentro das escolas está-se a fazer milagres para ajudar à boa integração dos imigrantes. Porque nesta escola, como em muitas outras, há dezenas e dezenas de jovens filhos de imigrantes, de diversas nacionalidades, que às vezes chegam à escola sem saber uma palavra, não apenas de português, mas sequer de inglês”, referiu.

O ex-líder do PSD falava aos jornalistas à margem de uma visita à escola EB 2,3 de Montenegro, em Faro, cujo agrupamento tem 923 alunos, dos quais 170 são estrangeiros, de 27 nacionalidades diferentes, sendo que, destas, 22 não têm o português como língua materna.

“Isto é um desafio brutal que não existia há 10 ou 15 anos para professores e para o pessoal em geral das escolas”, observou, enaltecendo o “esforço notável” que Portugal está a fazer para acolher, “cada vez melhor”, os seus imigrantes, defendendo que é preciso “divulgar mais esta experiência notável”.

Reconhecendo que existem falhas e erros nos processos de integração, o antigo presidente do PSD considerou que o país está numa “tendência positiva”, aproveitando para prestar uma homenagem ao Ministério da Educação, às escolas, aos professores e aos trabalhadores administrativos.

“Insisto, nas escolas está-se a fazer milagres. Porque uma criança, um jovem que é bem integrado na escola, dá um contributo notável para que a sua família também se sinta melhor e, portanto, mais bem acolhida na sociedade”, reiterou.

Na mesma ocasião, Luís Marques Mendes anunciou o antigo deputado e secretário de Estado do Ambiente Macário Correia como mandatário distrital da sua candidatura, justificando a escolha com a sua capacidade de trabalho e dedicação à causa pública.

“Eu tenciono ter, digamos assim, nas pessoas que me apoiam, o melhor que há na sociedade portuguesa. Nas várias áreas, Macário Correia é um desses exemplos”, afirmou, descrevendo-o como tendo uma capacidade de trabalho “invulgar” e “notável”, algo que o país “nem tem bem ideia”.

Por outro lado, apontou Marques Mendes, o antigo presidente das Câmaras de Faro e Tavira é uma pessoa “de uma dedicação ao serviço público extraordinária”, além de ser alguém “de princípios, de valores, que acredita muito, de facto, na autenticidade, na generosidade e na solidariedade”.

Questionado pelos jornalistas sobre o facto de ter aceitado ser mandatário de Marques Mendes, apesar de ter prometido afastar-se da política, Macário Correia reafirmou essa vontade, mas argumentou que não é por isso que não dá o seu contributo à causa política em momentos importantes.

“[…] Não deixo de ter a minha participação cívica e nos casos em que eu julgo que é importante, como quando estamos a escolher a pessoa mais importante para os próximos anos na direção da vida política do país, que é o Presidente da República, não posso dizer que estou reformado, que estou fora de tudo”, concluiu.