Que fazer quando o sol demora? Renovar o stock de biquínis e fatos de banho

Algures no mundo, há sempre um sítio onde é verão. Mas convenhamos que nas últimas semanas (meses?) tem sido difícil aplicar a máxima da Cantê a Portugal. Sem receios de tempestades, a marca nacional de roupa e acessórios de banho (e ainda desportivos, mas lá iremos) apresentou as primeiras novidades num 13 de março chuvoso. Acumulando milhas ou deslocações introspetivas, as viagens dão o mote para os diferentes lançamentos até ao verão. E garantem que apesar do cenário meteorológico, registou-se um pico de vendas no lançamento — no mês de março, adiantam ao Observador, escoaram mais 33% do que no mesmo período do ano passado. “Nos lançamentos vende-se muito, e depois em junho, julho, época altíssima.”, enquadra Mariana Delgado. “O nosso público alvo também viaja e acabamos por vender o ano inteiro”, complementa a sócia Rita Soares — o trio fica completo com Francisca Pereira, que se juntou ao evento de lançamento em Lisboa. Entre sushi, Dj set e gelados Santini, a marca rodeou-se de amigas e fiéis embaixadoras num armazém onde o estio é um estado de espírito. No fundo, em matéria de vendas, todos os cenários têm tanto de positivo como de desafiante — e a avaliar pelos números, há uma febre que resiste a intempéries. Vale a pena referir que o preço médio de um biquíni ronda os 99,90 euros mas facilmente se chega a uma peça de 119,00 euros.
É verdade que, em teoria, num dia de chuva a vontade de comprar fatos de banho encolhe. Mas se o braseiro se instala, as perspetivas não são melhores: a debandada para a praia é geral e ninguém quer perder tempo a passar pela loja. O tempo incerto também entrou em cena quando a Latitid, outro dos pesos pesados do swimwear made in Portugal, previa fotografar a nova coleção. “Tive que adiar três semanas. Não parava de chover no sul de Espanha. Quando lançámos muita gente já tinha ido para férias de Páscoa.”, recorda Marta Fonseca, uma das partes do projeto nascido em abril de 2013.
O cenário voltou a desanimar quando a 4 de abril deste ano a marca apresentou as primeiras novidades para esta primavera-verão — mas entre o online e o evento físico para seguidoras fiéis, os números são expressivos: no dia de lançamento, venderam cerca de 200 peças de uma coleção que só desaguou no site às 16h30. “Ultrapassámos o lançamento do ano passado”. O tom foi dado pela primeira cliente online de todas, que comprou não um mas… “imensos”. “Há uma coisa que joga a nosso favor mesmo que esteja mau tempo. As pessoas querem logo comprar porque têm medo que esgote“.
Trazer o fator ansiedade para a conversa não será um exagero quando radiografamos o padrão de consumo. Segundo Marta, que partilha a aventura com irmã, Inês Fonseca, e Fernanda Santos, agente têxtil, os dias de lançamentos têm impacto real nas vendas, bem como os dias seguintes. E as segundas-feiras são especialmente interessantes. Entenda-se: as potenciais clientes “estiveram na praia nos dias anteriores” e não resistiram à influência de um Latitid algures no areal. Um, ou vários. Numa triagem geográfica à taxa de ocupação Latitid, a face criativa da marca garante que há duas praias campeãs absolutas, que acabam por espelhar o posicionamento (o preço médio de uma destas peças ronda os 140 euros). “No Algarve, o Ancão e as Dunas Douradas. É muito Latitid. Vamos para lá desde miúdas e costumo dizer que estou de férias, mas não estou. Fico nervosíssima de imaginar duas pessoas com biquíni igual. Não é suposto, mas são tranquilas. Na costa alentejana também já se vê muito.”
Depois, é incontornável contar com a relação com as influencers, de maior ou menor projeção, e respetivo impacto. Marta não esquece o dia em que a atriz e apresentadora Cláudia Vieira, musa e parceira de há vários anos, surgiu em Cuba com um modelo azul e encarnado. “Foi no ano em que a nossa coleção foi inspirada em Cuba. Era um fato de banho subido com um estampado, que dá um nó. Foi o nosso best seller daquele ano”. Juntem-se outros epifenómenos facilmente aferidos pela publicação de algum conteúdo e a agitação imediata no site. “Se alguém fizer um post ou story no instagram e de repente começam a cair vendas diretas, conseguimos logo perceber.”
As novidades da coleção “Fast Line” estão disponíveis na lojas físicas do Príncipe Real, em Lisboa, no Porto, num corner do CascaisShopping e ainda no Algarve, em destinos como o Vila Lara. O conjunto de best sellers e clássicos da Latitid já costuma ter por direito próprio um lugar reservado nos espaço físicos — mas nem isso impede que as clientes reforcem a lista de desejos especiais. “Pedem-nos muitas reposições [de modelos antigos]. Temos uma cliente que diz: ‘Por voltem, voltem a fazer aquele biquíni que a minha empregada estragou a lavar’. Até já andei na Vinted à procura”. E, sim, a febre chega ao ponto de os Latitid serem artigos cobiçados na famosa plataforma de revenda.
Na Cantê, pouco depois do drop de arranque, chegava mais uma novidade. A marca juntou-se à portuguese girlie Caetana Botelho Afonso para uma coleção cápsula que celebra a essência do verão. A oferta é composta por dois modelos de biquíni, um deles com duas versões e outro com três, um macaco, em duas versões, uma mini saia e uma bolsa zip, com os acessórios a explorarem texturas e lycras.
Aliás, se para ambas as etiquetas tudo começou com o foco nos fatos de banho e biquínis, hoje a gama é praticamente infinita, desdobrando-se em acessórios como tote bags, toalhas e pareos, clutches, scrunchies, e, claro, linhas que dialogam com os adolescentes ou ainda com os miúdos, como a My First Cantê. “No início dizíamos que não queríamos matchy matchy mas à medida que tivemos crianças percebemos que íamos ser essas pessoas, e que as pessoas adoram, há imensa procura.”, explica Mariana Delgado, lembrando como a marca foi crescendo com as próprias fundadoras. “Não tem nada a ver com o que era há 14 anos. A Cântê é muito aquilo que nós queremos. Tínhamos uma idade, estávamos só na descoberta, éramos conhecidas pelos folhos, pela conjugação de padrões. Depois as coisas foram amadurecendo. Como queremos vestir? Queremos estar mais confortáveis? Mantemos o ADN das viagens e o lado aspiracional, o conforto, o pensar na beleza feminina, e sempre algum pormenor diferente. A concorrência obrigou-nos a crescer e sempre nos distanciámos de tendências, seguimos o que gostamos, torna tudo muito nosso.”
[Já saiu o sexto e último episódio de “O Misterioso Engenheiro Jardim”, o novo PodcastPlus do Observador que conta a história de Jorge Jardim, o empresário que, na verdade, era um agente secreto que liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e deu início a um clã de mulheres aventureiras. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto e aqui o quinto episódio]
Uma viagem com diferentes etapas e uma paragem no wild west
Com 17 mulheres a trabalhar no atelier Cantê, com corpos e idades distintas, Rita garante que a composição da equipa faz toda a diferença no produto final. “Havia o estigma de que a Cantê era só para corpos de top model. Trazemos miúdas desde os 16 anos ou mais novas e chegamos a vestir avós. Sentimos a responsabilidade de todas as mulheres poderem ficar bem em qualquer Cantê. E no site temos imagens de diferentes corpos”
Cada peça da coleção “Journey” reflete a essência feminina em diferentes fases da jornada do seu verão. O início é feito de peças leves e fluidas. Depois, surgem tons suaves e estampas abstratas. Por fim, cores intensas que simbolizam força e maturidade, celebrando a autoaceitação e o empoderamento. A estética dos anos 80 serviu de referência à coleção Basics. Tudo declinações dos diferentes lançamentos previstos. “Apostamos sempre em design próprio das novas texturas. temos aqui três momentos centrados na mulher, primeiro a viagem das amigas, a descoberta, muito alegre. Depois, um momento mais introspetivo”, distingue Mariana.
Os diferentes perfis não esquecem o outerwear, que é como quem diz o pronto-a-vestir que não começa nem acaba na praia, e que volta a estar em destaque nesta coleção. O que também se mantém é a possibilidade de escolher partes de cima e de baixo dos biquínis de tamanhos diferentes. “Teve uma adesão gigante o ano passado, e este ano está ainda mais transversal. Estamos a falar de uma peça em que a mulher fica exposta, queremos dar essa segurança na compra.”, completa Rita. Se a cliente nacional ainda domina de forma esmagadora, exportar é cada vez mais uma realidade. Para comprar, ao site juntam-se os habituais pontos físicos, entre Chiado, Restelo, Porto e ainda o centro comercial Amoreiras.
Na Latitid, o wild west é o pano de fundo do primeiro lançamento — no total serão quatro drops e meio. Volvido este arranque, no início de maio já estará disponível a segunda parte. Depois, mais dois lançamentos de banho e outro de roupa de praia. “Percebemos que a estratégia é boa. As pessoas querem sempre novidades até agosto. E há quem compre peças de diferentes lançamentos”, garante Marta. Para esta road trip, cuja primeira pit stop é o deserto, as peças incluem pormenores como os crachás dos cowboys vertidos na parte traseira das alças, a inspiração do rebordo das camisas, os estampados com print alusivo ao por do sol, o toque de lurex, e ainda aquele que está a ser “o maior sucesso” até à data: os modelos que parecem ganga, com costuras em contraste, que “estão a voar”. Outra novidade: os mini calções de lycra com atilhos a combinar com os biquínis. Diversificado é também o estilo de cada conjunto, entre argolas ou o efeito bandana ao pescoço — sem esquecer um modelo que é o chamado “básico não básico”, relativamente clássico para os padrões da Latitid e que tem corrido acima do previsto. “Tem um fitting perfeito e acho que além de giras na praia as pessoas querem sentir-se confortáveis. No início era a loucura dos fatos de banho, hoje temos biquínis com triângulos mais pequenos. Tentamos ter um pouco de tudo. Temos clientes desde os 18 até aos 70 anos.”
Por regra, quando fotografam a coleção, e conferem o resultado real nos corpos, é possível detetar os maiores campeões de bilheteira. “Há um modelo do segundo drop que é muito giro mas já sei que não vai vender tanto porque é mais tapado.”
Em 2024 estrearam a coleção teen e decidiram repetir a dose este ano. Quando à linha de beachwear, composta por roupa e acessórios, é cada vez menos reservada em exclusivo à costa e areais, com peças versáteis. Esperam-se três looks em denim leve e ainda a chegada de tops, calções, macacões e camisas. “Com mini e mais teen o volume já é muito grande, mas só de diferentes modelos de senhora são 80 e tal referências de banho.”, enumera Marta Fonseca, que já tem a cabeça posta no próximo ano. Em dezembro de 2024 já tinham fechado a coleção de 2026. “E já é tarde para as fábricas”, admite. Outra novidade na calha: em junho participam na primeira feira internacional destinada a roupa de banho, em Paris. “O objetivo é encontra buyers para vender fora de Portugal, além do site. Vai ser um passo grande para a Latitid. A maior percentagem das vendas são portugueses mas também temos estrangeiros, muitos em Espanha, que arriscam pelo online e são fiéis.”
No campeonato das centenas com cunho português, há várias alternativas para dificultar a escolha. “Heritage” acabou de chegar à Type, a Aumar ruma a Oriente, a 38 graus entra em modo “Playground”, e a Drope zarpa para “Bali”. Só falta mesmo que o mercúrio dispare.