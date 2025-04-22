Que fazer quando o sol demora? Renovar o stock de biquínis e fatos de banho

Depois, é incontornável contar com a relação com as influencers, de maior ou menor projeção, e respetivo impacto. Marta não esquece o dia em que a atriz e apresentadora Cláudia Vieira, musa e parceira de há vários anos, surgiu em Cuba com um modelo azul e encarnado. “Foi no ano em que a nossa coleção foi inspirada em Cuba. Era um fato de banho subido com um estampado, que dá um nó. Foi o nosso best seller daquele ano”. Juntem-se outros epifenómenos facilmente aferidos pela publicação de algum conteúdo e a agitação imediata no site. “Se alguém fizer um post ou story no instagram e de repente começam a cair vendas diretas, conseguimos logo perceber.”

As novidades da coleção “Fast Line” estão disponíveis na lojas físicas do Príncipe Real, em Lisboa, no Porto, num corner do CascaisShopping e ainda no Algarve, em destinos como o Vila Lara. O conjunto de best sellers e clássicos da Latitid já costuma ter por direito próprio um lugar reservado nos espaço físicos — mas nem isso impede que as clientes reforcem a lista de desejos especiais. “Pedem-nos muitas reposições [de modelos antigos]. Temos uma cliente que diz: ‘Por voltem, voltem a fazer aquele biquíni que a minha empregada estragou a lavar’. Até já andei na Vinted à procura”. E, sim, a febre chega ao ponto de os Latitid serem artigos cobiçados na famosa plataforma de revenda.

Na Cantê, pouco depois do drop de arranque, chegava mais uma novidade. A marca juntou-se à portuguese girlie Caetana Botelho Afonso para uma coleção cápsula que celebra a essência do verão. A oferta é composta por dois modelos de biquíni, um deles com duas versões e outro com três, um macaco, em duas versões, uma mini saia e uma bolsa zip, com os acessórios a explorarem texturas e lycras.

Aliás, se para ambas as etiquetas tudo começou com o foco nos fatos de banho e biquínis, hoje a gama é praticamente infinita, desdobrando-se em acessórios como tote bags, toalhas e pareos, clutches, scrunchies, e, claro, linhas que dialogam com os adolescentes ou ainda com os miúdos, como a My First Cantê. “No início dizíamos que não queríamos matchy matchy mas à medida que tivemos crianças percebemos que íamos ser essas pessoas, e que as pessoas adoram, há imensa procura.”, explica Mariana Delgado, lembrando como a marca foi crescendo com as próprias fundadoras. “Não tem nada a ver com o que era há 14 anos. A Cântê é muito aquilo que nós queremos. Tínhamos uma idade, estávamos só na descoberta, éramos conhecidas pelos folhos, pela conjugação de padrões. Depois as coisas foram amadurecendo. Como queremos vestir? Queremos estar mais confortáveis? Mantemos o ADN das viagens e o lado aspiracional, o conforto, o pensar na beleza feminina, e sempre algum pormenor diferente. A concorrência obrigou-nos a crescer e sempre nos distanciámos de tendências, seguimos o que gostamos, torna tudo muito nosso.”

Uma viagem com diferentes etapas e uma paragem no wild west

Com 17 mulheres a trabalhar no atelier Cantê, com corpos e idades distintas, Rita garante que a composição da equipa faz toda a diferença no produto final. “Havia o estigma de que a Cantê era só para corpos de top model. Trazemos miúdas desde os 16 anos ou mais novas e chegamos a vestir avós. Sentimos a responsabilidade de todas as mulheres poderem ficar bem em qualquer Cantê. E no site temos imagens de diferentes corpos”

Cada peça da coleção “Journey” reflete a essência feminina em diferentes fases da jornada do seu verão. O início é feito de peças leves e fluidas. Depois, surgem tons suaves e estampas abstratas. Por fim, cores intensas que simbolizam força e maturidade, celebrando a autoaceitação e o empoderamento. A estética dos anos 80 serviu de referência à coleção Basics. Tudo declinações dos diferentes lançamentos previstos. “Apostamos sempre em design próprio das novas texturas. temos aqui três momentos centrados na mulher, primeiro a viagem das amigas, a descoberta, muito alegre. Depois, um momento mais introspetivo”, distingue Mariana.