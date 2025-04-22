Esta terça-feira há um único debate e será à tarde. O frente a frente entre Rui Tavares e Inês Sousa Real está marcado para as 18h00 e será na RTP3. Entre ambos há um tema que os une, o ambiente/clima, que pode dominar a discussão sobre as medidas do Livre e PAN.

Para quarta-feira, 23, novamente um único debate à tarde. Desta feita, Inês Sousa Real terá à sua frente Paulo Raimundo: a líder do PAN e o secretário-geral da CDU debatem às 18h00, na CNN.

Pode ver o calendário completo dos debates aqui.

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No ano passado, Rui Tavares usou o acordo entre o PAN e o PSD-Madeira para criticar duramente Inês Sousa Real, dizendo que essa era uma “utilidade” do partido. A proteção animal foi utilizada como arma de arremesso dos dois lados.

Para os avaliadores do Observador, Rui Tavares foi um claro vencedor.

Ana Sanlez — No primeiro de três debates do Dia de São Valentim, não houve muito amor no ar entre Inês Sousa Real e Rui Tavares. Disputam exatamente o mesmo eleitorado e apesar de concordarem em quase tudo, em teoria, pareceu que nenhum dos dois se importaria muito que o outro fosse borda fora (Rui Tavares quase conseguiu ser convincente quando “convidou” o PAN para uma possível futura eco-geringonça). Os dois partidos têm beneficiado de moderadores que muitas vezes têm trazido os seus temas bandeira (ambiente, proteção dos animais, etc.) para o centro dos debates, independentemente do oponente. Pelo menos hoje isso fez sentido. Os espectadores puderam aprender sobre o potencial do grafeno, das baterias de sódio e sobre a extinção do lobo ibérico, da cabra das Desertas e dos veados da Lousã. Na luta por ver quem é mais ambientalista, Rui Tavares acabou por ser mais convincente (e sensato) quando falou da incoerência do PAN no apoio ao PSD Madeira e no facto de o partido de Sousa Real “ir atrás de títulos de jornal” em certas causas, como o Data Center de Sines, e pedir logo a suspensão dos investimentos sem os reavaliar.

Alexandra Machado — Um debate que provocou danos a quem diz ser a mais ecologista do Parlamento. Inês Sousa Real tem usado, nos vários debates, os mesmos argumentos e traz à baila os mesmos temas, seja quando está frente-a-frente com a direita, seja quando está com a esquerda. Rui Tavares chegou e sobrou para a porta-voz do PAN, e encurralou-a com o tema da Madeira – acusou o PAN de incoerência com o acordo (com PSD) que fez, disse Sousa Real, porque na Madeira não há touradas. Mas houve, segundo atirou Rui Tavares, “massacres das cabras das desertas” por um governo “que se vai apoiar, embora não se tenha dito na campanha que se ia apoiar”. Um ko para Inês Sousa Real. E não foi o único neste debate muito pouco ecofriendly. Concordaram, no entanto, na resposta a Pedro Nuno Santos na contestação ao apelo ao voto útil. Ambos já debateram com o líder do PS mas foi já nos pós-debates que a resposta chegou. Tavares repetiu a ideia de que o voto no PS nem serve para implementar as ideias do PS e Sousa Real assumiu que o PS defraudou a confiança dos seus eleitores. Livre e PAN continuam a enumerar medidas que acabaram implementadas por sua sugestão para argumentarem que fazem a diferença.

Filomena Martins — Entraram caçadas a veados, raposas mortas à paulada e cabras das Selvagens.

E, claro, as inevitáveis touradas.

Entraram os animais madeirenses massacrados, mas que não conhecem ideologias.

E muitas justificações (de Inês Sousa Real).

Entraram desacordos sobre o lítio por causa do lobo ibérico.

E tudo mais foram pequenos nadas.

Em termos ecológicos houve pequenas divergências dentro da grande convergência do Livre e do PAN. Rui Tavares e Inês Sousa Real também estiveram unidos para recusar a “chantagem do voto útil” do PS. Pelo que a maior utilidade deste frente a frente foi ter trazido, pela primeira vez, e em força, o tema da Justiça para cima da mesa (que tem parecido um tabu político). Com os arguidos detidos da Madeira acabadinhos de serem libertados, Rui Tavares pediu um grande debate nacional e falou em crises de regime. Sousa Real é pela aposta em mais meios, mas defendeu as investigações em curso que suspenderam projetos contra o ambiente, entre eles o Data Center de Sines e dois na Madeira. E foi aqui que Rui Tavares a atacou com a aliança a Albuquerque e ela se defendeu com os animais sem partidos. Começou então o duelo de quem defende mais os bichos e o ambiente, numa eco-geringonça que parecia uma roda de hamsters.

Helena Matos — O lobo ibérico e a cabra das Desertas atravessaram este debate e deixaram bem visível o rasto da demagogia e da ignorância de Inês Sousa Real. Ficou bem patente que Inês Sousa Real se limitava a repetir slogans sobre o risco do habitat do lobo, caso o lítio fosse explorado em escombreiras como defendia Rui Tavares e mais ainda ficou sem pé quando Rui Tavares trouxe à discussão a extinção da cabra das Desertas. A líder do PAN está para a defesa do ambiente como Gonçalo da Câmara Pereira está para a defesa dos valores do PPM de Gonçalo Ribeiro Teles: pegaram numa sigla e utilizam-na. Hoje esse expediente ficou bem patente no caso de Sousa Real (no de Câmara Pereira nem foi preciso tanto tempo). Neste debate Rui Tavares estava muito melhor documentado sobre a exploração do lítio ou do hidrogénio (que depois defenda que tal aconteça em grandes empresas públicas é outra conversa) do que a líder do PAN cujo objectivo se esgota na suspensão de projectos. Da Madeira a Lisboa, de um teleférico à exploração de lítio, tudo politicamente é justificado pela líder do PAN se os projectos forem suspensos. Não fosse aquela monomania de Rui Tavares em torno do projecto do grafeno desenvolvido no Técnico que a Galp não quis apoiar e que o líder do Livre já contara noutro debate para justificar a sua opção pelas empresas públicas e até se podia dizer que Rui Tavares arrasou. Nos outros assuntos tratados neste debate que até começou por se focar na Justiça a desproporção entre Rui Tavares e Sousa Real foi também patente, mas eu nestas coisas sou mesmo ambientalista: o lobo e a cabra decidiram este debate entre os humanos que nos têm feito companhia como deputados únicos.

Ricardo Conceição — PAN e Livre estão disponíveis para uma eco-geringonça, é isto. Podemos passar ao próximo debate. O encontro entre Inês Sousa Real e Rui Tavares teve pouca história e até foi aborrecido. Ambos cumpriram a missão. PAN e Livre estão unidos no combate ao apelo ao voto útil no PS e por isso, desfiam um interminável rol de medidas que conseguiram fazer aprovar na legislatura que agora finda. Houve um momento de maior tensão quando se falou na rota do Lobo Ibérico e no “massacre” das Cabras das Desertas, segundo Rui Tavares. Inês Sousa Real, líder do PAN, partido que “casou” e se “separou” de Albuquerque na Madeira, não chegou a explicar o que pensava da alegada matança de gado caprino nas ilhas inabitadas, que se vêm do Funchal. Venha o próximo debate, por favor.